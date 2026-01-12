El Museo de Teruel concluye la renovación de paneles informativos en el yacimiento Alto Chacón en Teruel

Uno de lso paneles renovados en el yacimiento Alto Chacón de Teruel. - DPT

TERUEL 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Teruel ha renovado los paneles informativos del yacimiento arqueológico íbero romano de Alto Chacón, ubicado en el extremo más occidental del macizo montañoso de La Muela (Teruel), que se encontraban deteriorados y se ha aprovechado para actualizar la información que se ofrece en la visita.

Dentro del programa de 'Estudio del poblamiento ibérico en la provincia de Teruel', el Museo de Teruel, dependiente de la Diputación de Teruel, ha realizado varias campañas de excavaciones que han permitido arrojar luz sobre la historia de este asentamiento de frontera entre las áreas del valle del Ebro, la Meseta y la costa levantina.

Precisamente esta ubicación es la que dota de una singularidad mayor el enclave, por el contacto entre las culturas ibérica y celtibérica, que queda reflejado en el registro de los materiales allí encontrados.

Las excavaciones han permitido conocer la vida cotidiana de sus habitantes y su actividad económica, doméstica y artesanal, destacando la cerámica como el material más abundante, aunque también se han localizado productos textiles y de metal.

Todo ello queda reflejado en el panel informativo dedicado al poblado, al igual que encontraremos los detalles de la historia de estas excavaciones en el tiempo, a partir de los trabajos iniciales de la arqueóloga Purificación Atrián y hasta la actualidad.

Otro de los paneles destaca las vistas privilegiadas del asentamiento, que ofrece una vista excepcional de la Vega del Guadalaviar y los pasos naturales hacia la Sierra de Albarracín y el Valle del Jiloca, corredores fluviales que han sido vías de comunicación desde la Antigüedad.

También fue un punto estratégico en la Guerra Civil. Durante la campaña de excavaciones afrontada el pasado verano desde el Museo de Teruel se había anunciado la intención de cambiar los paneles informativos, mejorando su estado y dando una lectura más amplia a los espacios en función de los nuevos descubrimientos.

La diputada delegada del Museo de Teruel, Beatriz Martín, ha incidido en la necesidad de adecuar y mejorar la información de los yacimientos turolenses: "Tras haber restaurado y restituido elementos museográficos en el yacimiento de La Loma del Regadío en Urrea de Gaén, porque se habían deteriorado con el paso del tiempo, desde el Museo hemos afrontado también la renovación de los paneles informativos de Alto Chacón", ha comenzado recordado.

La actuación, ha apuntado, "era necesaria porque con el tiempo se estropean, pierden color y las inclemencias meteorológicas hacen que, al estar a la intemperie, se deterioren mucho más rápido y fácilmente".

"Aprovechando este cambio, ha añadido Martín, se ha renovado la información que transmiten porque se van ampliando los conocimientos que tenemos sobre la historia del asentamiento con las campañas que realizamos desde Diputación cada verano. Así podemos ver a partir de ahora que el yacimiento luce renovado y hará mucho más atractiva la visita de quienes se acerquen a conocerlo".

HISTORIA DEL YACIMIENTO

El Museo Provincial comenzó los trabajos de investigación en Alto Chacón en 1969, bajo la dirección de la arqueóloga Purificación Atrián, hasta 1975, y se retomaron en 2022, con Marta Blasco y Marta Pérez Polo, en la dirección.

Hasta la fecha se ha obtenido información muy valiosa acerca de este asentamiento ocupado desde el siglo V a.C. al siglo I d.C., y que vivió su momento de mayor apogeo entre los siglos III - II a.C. Destaca por su recinto amurallado, con torres y foso en los lados más accesibles (sur y este), y entres sus viviendas es encontró un antiguo horno de fundición de hierro.

La restauración y musealización que permitió desarrollar un itinerario para su visita corrió a cargo de la Diputación Provincial, entre los años 2005 y 2006.

Las excavaciones realizadas por el Museo de Teruel el pasado verano ahondaron en el descubrimiento de una zona de producción con varios hornos adosados a la muralla, en la zona donde se estaba intentando documentar el acceso principal al poblado. Los materiales recuperados en las excavaciones --cerámicas, monedas, armas-- se conservan y exponen en el Museo de Teruel.