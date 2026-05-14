El Museo de Teruel incorpora la figura original del Torico como nuevo símbolo de su colección permanente

La pieza está situada en la cuarta planta del espacio expositivo, dependiente de la Diputación de Teruel, que está dedicada a la historia contemporánea de la ciudad - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Teruel exhibe desde esta semana la figura original del Torico dentro de la colección permanente del centro expositivo dependiente de la Diputación Provincial de Teruel (DPT). La pieza, uno de los grandes símbolos identitarios de la ciudad, puede verse ya en la cuarta planta del museo, dedicada al Teruel contemporáneo y al desarrollo urbano de la capital turolense.

La incorporación del histórico Torico ha sido presentada este jueves por el presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, y la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, acompañados por la vicepresidenta y diputada delegada del Museo de Teruel, Beatriz Martín; el teniente de alcalde Juan Carlos Cruzado; y la directora del Museo Provincial, Beatriz Ezquerra.

La escultura original llega al museo tras el proceso de restauración realizado después de su caída y rotura en junio de 2022, un suceso que conmocionó a la ciudad por el enorme valor sentimental que la pieza tiene para varias generaciones de turolenses.

El Torico se integra ahora en el recorrido cronológico de la exposición permanente, junto a una maqueta sobre la evolución urbanística de la ciudad y un audiovisual que repasa la historia de Teruel desde la Edad Media hasta la actualidad.

La alcaldesa Emma Buj ha defendido durante la presentación que el museo era "el lugar más adecuado" para conservar la pieza original, al tratarse de un espacio con condiciones óptimas de conservación, personal especializado y accesibilidad tanto para vecinos como para visitantes.

UNA PIEZA HISTÓRICA LIGADA A LA IDENTIDAD DE TERUEL

Buj ha recordado que, tras la restauración, la escultura original ya no podía regresar a la columna de la Plaza del Torico debido a la fragilidad de los materiales utilizados en la intervención, incompatibles con la exposición al exterior, los cambios meteorológicos y algunas tradiciones festivas como la colocación del pañuelo durante La Vaquilla.

Por ello, la figura que actualmente permanece en la plaza es una réplica, siguiendo un modelo habitual en numerosas ciudades europeas donde las piezas originales se preservan en museos para garantizar su conservación.

La alcaldesa ha insistido en que el Torico "no es solo un símbolo urbano o histórico", sino un elemento profundamente arraigado en la memoria colectiva y en el sentimiento de pertenencia de los turolenses.

El presidente de la Diputación Provincial, Joaquín Juste, ha mostrado también su satisfacción por la incorporación de la pieza al Museo Provincial, asegurando que supondrá "un atractivo más" para la ciudad y una nueva referencia dentro del recorrido museístico.

Además, ha destacado la ubicación elegida para la escultura dentro del museo, en una zona de tránsito muy visible y con vistas destacadas, lo que permitirá realzar todavía más su protagonismo dentro de la colección permanente.

UNA RESTAURACIÓN COMPLEJA Y CARGADA DE SIMBOLISMO

Desde la Fundación Santa María de Albarracín, Antonio Jiménez ha explicado que la restauración del Torico supuso "una intervención técnicamente compleja y emocionalmente muy relevante" debido al simbolismo de la pieza.

Los trabajos, desarrollados durante aproximadamente seis meses, incluyeron la reconstrucción de tres patas y parte de uno de los cuernos mediante moldes obtenidos a partir de la réplica tridimensional realizada tras el accidente.

Para ello se utilizaron resinas de alta resistencia y materiales reversibles, siguiendo criterios de conservación patrimonial que permiten distinguir las partes reconstruidas del original.

La restauradora Lidia Alcalá ha destacado que todo el proceso se realizó "con mucho respeto y responsabilidad", apostando por una restauración mimética que recuperase la imagen histórica del Torico sin ocultar completamente las huellas de la intervención.

En este sentido, ha explicado que se han mantenido visibles algunas "cicatrices" de la restauración para preservar la lectura patrimonial y la historia reciente de la pieza.

EL BROCHE FINAL DEL RECORRIDO CONTEMPORÁNEO DEL MUSEO

La directora del Museo Provincial de Teruel, Beatriz Ezquerra, ha defendido que el museo es el espacio idóneo para albergar el Torico, integrándolo como "broche de oro" de la cuarta planta dedicada al Teruel contemporáneo.

Ezquerra ha recordado además que la figura recibirá el mismo tratamiento de conservación preventiva que el resto de piezas emblemáticas del museo y no ha descartado ampliar en el futuro la información expositiva relacionada con su historia y sus diferentes vicisitudes desde su instalación en 1855.

Precisamente desde mediados del siglo XIX, el pequeño toro encaramado sobre la columna de la plaza se convirtió en uno de los grandes emblemas visuales y sentimentales de Teruel, presente en las tradiciones populares, las fiestas y la propia imagen de la ciudad.

La figura del toro aparece además representada en numerosos elementos históricos conservados en el Museo de Teruel, desde retablos y cuadros religiosos hasta punzones de orfebrería o antiguas marcas de medidas.

Con esta incorporación, el Museo Provincial suma a su colección permanente una de las piezas más queridas y reconocibles del patrimonio turolense, reforzando su papel como espacio de conservación de la memoria y la identidad de la ciudad.