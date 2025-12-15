Los museos del Gobierno de Aragón convocan un concurso de arte y literatura para promover la creatividad

Los museos del Gobierno de Aragón convocan un concurso de arte y literatura. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los museos del Gobierno de Aragón: IAACC Pablo Serrano, Museo de Zaragoza, Museo de Huesca, Museo Pedagógico de Aragón y Museo Juan Cabré, convocan un año más el Concurso de Arte y Literatura, una iniciativa que tiene como objetivo promover el espíritu creativo en la infancia y adolescencia.

Esta actividad busca fomentar el interés por el arte en sus diferentes facetas desde edades tempranas y potenciar la participación del público familiar e infantil en los programas culturales de los museos, así como ofrecer una alternativa de ocio para la juventud.

En 2025 se convoca la X edición de este concurso que ha ido creciendo año tras año y que está completamente asentado en la programación de la Dirección General de Cultura del Gobierno de Aragón.

La participación en este certamen es a título individual, pero desde la organización se anima a la implicación por parte de centros escolares y academias de arte, que pueden programar visitas a los museos para reforzar la inspiración de los concursantes y convertir este concurso en una actividad con mayor trascendencia.

Cada institución propone dos obras de su colección para que sean interpretadas por los concursantes y se han creado cuatro categorías para el concurso de arte y otras dos para el de literatura, de manera que pueden presentarse niños y niñas desde primero de Infantil hasta jóvenes de Bachillerato.

Las bases del concurso, así como el anexo con la documentación a presentar y las condiciones de entrega, se publican en la página web de los museos participantes.

Se compone de dos categorías: arte y literatura, bajo el lema 'ExpresArte en paz'. Para el concurso de arte, puede presentarse cualquier obra artística en cualquier técnica (dibujo, pintura, escultura, collage).

En la categoría de literatura, la obra escrita se realizará en prosa o en verso y puede ser de cualquier género --relato, poesía, ensayo--, escrita en cualquiera de las lenguas y modalidades lingüísticas de uso en Aragón.

La admisión de los trabajos comienza el 22 de diciembre de 2025 y finaliza el 31 de marzo de 2026, ambos inclusive. Los premiados recibirán un lote de regalos compuesto por materiales educativos y didácticos. Los ganadores se darán a conocer en la gala de entrega que tendrá lugar a lo largo del mes de mayo.