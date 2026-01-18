Nace la Asociación de Productores de Legumbres Singulares de Aragón, clave para impulsar el consumo sostenible - MENSA CÍVICA

TERUEL 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Profesionales del sector primario de diversas comarcas aragonesas han constituido de forma oficial la Asociación de Productores de Legumbres Singulares de Aragón, que supone un paso clave para impulsar la biodiversidad agrícola y el consumo sostenible.

Esta nueva entidad nace con el objetivo de proteger, recuperar y promover variedades tradicionales de legumbres aragonesas, así como fortalecer su producción, comercialización y presencia en la alimentación cotidiana.

La jornada de constitución, organizada con el acompañamiento de Mensa Cívica, ha reunido a agricultores, entidades locales, centros de investigación, organizaciones del sector agroalimentario y representantes de la sociedad civil comprometidos con la sostenibilidad y la soberanía alimentaria.

Durante el encuentro se han aprobado los estatutos, se han definido las líneas estratégicas iniciales y se ha elegido la primera junta directiva de la asociación, que la preside Jaime Polo, el vicepresidente es Julio Martínez; y la tesorería ha recaído en Pablo; mientras que el puesto de secretaria se ha aprobado de forma temporal.

UN IMPULSO DECISIVO

La creación de esta asociación se enmarca en el desarrollo del Grupo Operativo PROLEGARA, recientemente concedido y orientado a impulsar la producción, transformación y consumo de legumbres singulares de Aragón.

El proyecto busca recuperar variedades locales con alto valor agronómico, nutricional y cultural; acompañar a productores en la mejora de técnicas de cultivo adaptadas al cambio climático; fortalecer cadenas cortas de comercialización, conectando campo, restauración y consumo doméstico; y promover la compra pública alimentaria sostenible, especialmente en comedores escolares, hospitales y residencias.

También se persigue generar conocimiento técnico y divulgativo para aumentar la visibilidad de estas legumbres en Aragón y en el conjunto del Estado.

La nueva asociación será un actor clave dentro de PROLEGARA, ya que permitirá coordinar esfuerzos, representar al sector y garantizar que las variedades singulares tengan un futuro viable en términos económicos, sociales y ambientales.

LEGUMBRES SINGULARES: PATRIMONIO AGRÍCOLA Y OPORTUNIDAD DE FUTURO

Aragón cuenta con un patrimonio excepcional de variedades tradicionales --algunas en riesgo de desaparición-- que destacan por su adaptación al territorio, su resiliencia climática y su calidad gastronómica.

Su recuperación y difusión contribuye a frenar la erosión genética y proteger la biodiversidad cultivada; revitalizar el medio rural, generando oportunidades económicas para pequeñas explotaciones; y promover dietas saludables y sostenibles, alineadas con las recomendaciones científicas y europeas; además de reforzar la identidad cultural y culinaria de las comarcas aragonesas.

"Este paso nos permite unir fuerzas y garantizar que nuestras legumbres tradicionales no solo sobrevivan, sino que vuelvan a ocupar el lugar que merecen en la agricultura y en la mesa", ha dicho el presidente Jaime Polo.

"La constitución de esta asociación es una pieza fundamental para avanzar hacia sistemas alimentarios más justos, sostenibles y basados en la biodiversidad. La asociación de cultivo y promoción de legumbres singulares de Aragón será un motor de transformación en Aragón", ha apostillado el técnico de proyectos de Mensa Cívica, Jon Zuazo.

La asociación iniciará ahora un proceso de adhesión de nuevos productores y entidades colaboradoras, así como la planificación de actividades formativas, ensayos agronómicos y acciones de sensibilización dirigidas a consumidores, restauración y centros educativos.