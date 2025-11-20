La Navidad en Zaragoza amplía las luces a Sagasta y San Pablo, una noria y un belén en la escalinata del Batallador

ZARAGOZA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La programación de Navidad se amplía en Zaragoza para llevar las luces hasta el paseo de Sagasta y la zona de San Pablo con ornamentaciones en los árboles, y trae novedades como una noria en la zona de la antigua chimenea, y un belén luminoso de ocho metros de altura que se instalará a los pies de la escalinata del Alfonso I El Batallador, en el parque Grande José Antonio Labordeta.

Estas son algunas de las novedades más destacadas que ha dado a conocer la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, durante la presentación de este evento que llevará por lema "Zaragoza, donde la magia sucede" y que tendrá como protagonistas la iluminación, las distintas ubicaciones que realzan el patrimonio de la ciudad y las familias.

En total son 600 actos y eventos que al tener algunos varios pases llegarán a las mil actuaciones a lo largo de 39 días de programación que comenzarán el sábado 29 de noviembre, con el encendido de las luces de Navidad y terminará con la cabalgata que también tendrá alguna novedad, ha avanzado la alcaldesa, con el nombre de 'Oro, incienso y mirra'.

Tras recordar el "grandísimo éxito" de la cabalgata pasada con la música de Ara Malikian, ha adelantado que este año se mantiene la temática y los personajes, pero será más grande para que las familias en ese momento "tan mágico puedan disfrutar todavía más".

La iluminación será la primera novedad de esta edición, ya que se cambia el emplazamiento del encendido de la plaza del Pilar esquina calle Alfonso I por la plaza de España con un recorrido posterior, que desembocará en el belén monumental "más grande de Europa", que ha ampliado figuras hasta superar el centenar con recreaciones de nuevos oficios y que el año pasado registró 375.000 visitantes.

En el tradicional encendido de las luces de Navidad, la alcaldesa estará acompañada por el finalista de OT del pasado año, Juanjo Bona, de quien ha destacado que "lleva la jota en las venas".

LA LUCES

La iluminación del paseo de la Independencia será una de las novedades de este año, ya que se ha sustituido la anterior, "que ya tenía seis años, hecha a medida que se ha guardado" por otra que recreará un "manto de estrellas envolvente", ha descrito la alcaldesa.

Esta ruta de la luz de 1,3 kilómetros que parte del puente de Piedra con los ángeles trompeteros y sigue por el centro para llegar al parque Grande José Antonio Labordeta se mantiene este año y además de Sagasta y San Pablo se colocará un árbol en la Z-30. También se mantiene el lazo gigante rojo que envuelve el Ayuntamiento, el árbol de Navidad de la plaza Aragón.

Todos los elementos lumínicos estarán encendidos desde el ocaso hasta las 01.00 horas, al igual que los nuevos puntos foto donde hacer fotografías o selfies, como el paraguas de luz que cubrirá la virgen del Pilar de Monge en la plaza Aragón.

El Ayuntamiento de Zaragoza con una inversión de casi 1,2 millones de euros facilita un mayor alcance de estos ornamentos en mas calles y avenidas para genera una atmósfera mágica en todos los distritos y apoyar la actividad de las calles comerciales

El espectáculo Luzir del año pasado se sustituye por el denominado "Boreal" también en el parque Grande José Antonio Labordeta, del 5 de diciembre al 7 de enero, donde se instalará una feria de alimentación gourmet con productos autóctonos en colaboración con el Gobierno de Aragón.

MERCADOS

También estará el mercado tradicional en la plaza Aragón por lo que los mercados navideños van a estar presentes y "van a ser otro atractivo turístico muy importante", ha avanzado.

Las casetas de la plaza del Pilar estarán en su emplazamiento habitual, donde el pasado año registraron 870.000 visitantes y "hasta vendrá Bisbal a cantar" al pabellón Príncipe Felipe, ha comentado la alcaldesa.

Asimismo, se han programado un centenar de actividades de dinamización y animación en la calle para alentar las compras navideñas del 16 de diciembre al 3 de enero en las principales vías comerciales.

CARTEL

Sobre el cartel con el lema "Zaragoza, donde la magia sucede", Chueca ha explicado que el objetivo es que cada rincón urbano se convierte en un escenario emocional único, donde la ciudad no sólo se observa, sino que se vive.

La imagen central está inspirada en los escenarios reales y emocionales de la ciudad durante estas fechas, desde el corredor de luz que une el Parque Grande con el Pilar hasta los mercados, espectáculos y espacios urbanos. "Zaragoza se presenta como un espacio inmersivo donde la Navidad sucede contigo", ha resumido.

El cartel incorpora composiciones que combinan los elementos icónicos de Zaragoza con atmósferas sensoriales como reflejos en el Ebro que no solo iluminan, sino que emocionan, el uso de tonos cálidos, con brillos que refuerzan la sensación de magia viva.

La campaña estará presente en mupis, marquesinas, vallas, edificios municipales y en todos los canales digitales del Ayuntamiento de Zaragoza, con el objetivo de invitar a zaragozanos y visitantes a vivir una experiencia navideña irrepetible.

En la presentación, Chueca ha destacado que el año pasado vinieron a Zaragoza más de 600.000 visitantes, un crecimiento del 10 por ciento respecto a ediciones anteriores.

"Es, sin duda, la prueba de que las navidades de Zaragoza se están consolidando en el panorama nacional e internacional como uno de esos destinos que visitar y uno de esos destinos que no se pueden perder porque ensalzamos nuestro patrimonio a través de la iluminación y también tenemos un contenido y unos eventos que la hacen única", ha enfatizado.

PLAZA DEL PILAR

El entorno de la plaza del Pilar mantiene todas las atracciones y actividades familiares desde la Muestra Navideña, con unas 80 propuestas en su escenario en torno a la música, talleres, cuentos, teatro y villancicos, hasta las más activas. Así, los ciudadanos se podrán deslizar por la pista de patinaje sobre hielo, estará el Árbol de los Deseos o Sweet Palace, los carruseles, la casa de Papa Noel, que junto a los trineos neumáticos forman parte de la oferta navideña.

El zaguán del Ayuntamiento de Zaragoza acogerá, de nuevo, el Buzón Real Gigante con la Elfa Noel y la Cartera Real, en colaboración con "Aragón Sabor de Verdad", que recomendará el consumo de fruta y hortaliza de temporada. También en este emplazamiento se vivirá la Nochevieja y la llegada del Año Nuevo desde las 23.horas con música en directo.

En los centros cívicos la programación, del 15 de noviembre hasta el 11 de enero, incluye teatro, magia, títeres, danza, conciertos, cuentacuentos, talleres y exposiciones, para generar unas 130 actuaciones.

El Auditorio de Zaragoza acogerá una programación típicamente navideña como los clásicos de esta época, "El Cascanueces" y "El Lago de los Cisnes".

En el Teatro Principal estará en cartel una programación muy diversa que combina música, teatro y espectáculos familiares. Entre los más destacados se encuentran "Taylormanía", un tributo a Taylor Swift con cinco funciones del 26 al 30 de noviembre, y "La Reina de las Nieves", del 4 al 14 de diciembre.

Otros espectáculos habituales de estas fechas son el Festival Zaracadabra; Retrogamer, del 27 al 29 de diciembre; el "Fashion Pet Christmas" en el que se premiará el 21 de diciembre a los perros que, de manera más original y creativa, sean disfrazados con temática navideña; y la iniciativa "Libros que importan" del 26 al 30 de diciembre.