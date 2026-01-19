El nivel de los embalses del Ebro mejora: Sube tres puntos y alcanza el 61%

Archivo - Los embaldes de la Cuenca del Ebro están al 61 por ciento de su capacidad - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La reserva de agua embalsada en la Cuenca del Ebro es de 4.746 hectómetros cúbicos, el 61 por ciento de su capacidad total, a fecha 19 de enero de 2026, lo que supone tres puntos más que hace una semana, según los datos facilitados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

En estas fechas, la reserva de 2025 fue de 5.858 hectómetros cúbicos, el 75 por ciento de su capacidad. El promedio de los últimos cinco años, de 2021 a 2025, ha sido de 5.048 hectómetros cúbicos, el 65 por ciento de la capacidad total, y el mínimo de los últimos cinco años se registró en 2023, con 3.652 hectómetros cúbicos, el 47 por ciento de la capacidad total.

En la actualidad, no se supera la reserva promedio de los últimos cinco años y está por debajo de la cifra del año pasado, pero por encima del mínimo, que se produjo en 2023.

La reserva actual de los embalses de la margen derecha es de 421 hectómetros cúbicos, el 62 por ciento de la capacidad máxima, mismo porcentaje de hace una semana. La reserva en esta misma fecha en 2025 era de 454 hectómetros cúbicos, el 67 por ciento.

El promedio de los últimos cinco años ha sido de 400 hectómetros cúbicos --el 59 por ciento-- y el mínimo en ese periodo se dio en 2024 con 302 hectómetros cúbicos, lo que representó el 45 por ciento de capacidad total.

La energía hidroeléctrica potencial en esta fecha es de 2.500 gigavatios hora (GWh), lo que representa un 55 por ciento de la capacidad máxima de la cuenca.