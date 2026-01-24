Nivel rojo en varias carreteras de Teruel: prohibida la circulación de camiones y uso de cadenas obligatorio

Una de las carreteras afectadas por el temporal en la provincia de Teruel. - DPT

TERUEL 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de seis carreteras de la red que limpia de nieve la Diputación de Teruel (DPT) presentan a nivel rojo, lo que implica prohibición de circulación para camiones y articulados y uso de cadenas obligatorio para el resto de vehículos.

En concreto, el nivel rojo afecta a la Te-V-9032, en Griegos; a la Te-V-9033, de Tramacastilla a Villar del Cobo; a la A-2709, de Bronchales a Noguera; a la A-1511, que comunica Santa Eulalia con Orihuela por Bronchales; a la A-2515, desde Cella a Monterde; y a la A-1704, de Albarracín a Frías de Albarracín. En el caso de la A-1509, hasta Alfambra por Visiedo, el nivel de alerta que se mantiene es el amarillo.

Los equipos de vialidad invernal de la DPT se han desplegado en la mañana de este sábado en siete rutas, principalmente en la Sierra de Albarracín y Campo de Visiedo, donde ha nevado esta madrugada.

La previsión de bajas temperaturas previsto para todo el dia hace pensar que la situación en las carreteras se pueda mantener, por lo que desde la DPT se pide extremar las precauciones y antes de viajar consultar la web de la Dirección General de Tráfico (DGT), donde está centralizada toda la información del estado de las carreteras.