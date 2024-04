Nolasco advierte a Torres de que en Aragón no se dará un paso atrás" en la derogación de la Ley de Memoria Democrática

ZARAGOZA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, Alejandro Nolasco se ha dirigido al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para advertirle: "Podemos hablar de lo que quiera, desde la cordialidad más absoluta, pero que tenga la convicción de que no vamos a rebajar o a dar un paso atrás ni a quitar un ápice de lo que hemos hecho".

Nolasco ha respondido así este lunes, en una rueda de prensa con motivo de la inauguración del Juzgado número 23 de Primera Instancia de Zaragoza, al anuncio del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, que de su intención de convocar una reunión bilateral con el Gobierno de Aragón para llegar a un acuerdo sobre la derogación de la Ley de Memoria Democrática y presentar un recurso ante el TC si no es posible.

En este sentido, ha argumentado: "Hemos derogado una ley sectaria, liberticida y creo que ha sido un hito en la libertad de Aragón. Estaremos siempre en contra de la gente que vaya en contra de la libertad, como es el caso del Gobierno de España".

Además, ha reconocido que "será difícil un entendimiento" con el Gobierno de España sobre la regulación de la Memoria Democrática, porque ellos pretenden "mantener, difundir, promover y alentar una visión distorsionada de la historia que sólo ampara a ciertas víctimas y no a todas".

No obstante, ha afirmado que está "abierto a llegar a acuerdos y al diálogo con todos", con cualquier agente político y social, pese a las declaraciones del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática sobre él, en las que le acusaba de hacer "apología del franquismo" por derogar una "ley liberticida y sectaria".

"Me gustaría que hubiera unos debates de más altura y que fueran más serios, porque no puede ser que yo diga 'A' y ciertas personas digan que he dicho 'Z', que es todo lo contrario", ha expresado Nolasco.

Ha insistido en que será "muy difícil" llegar a acuerdos con el Gobierno de España "más nocivo" de los últimos años para el país, que "ataca la independencia del Poder Judicial, la igualdad de los españoles y humilla a los aragoneses con prebendas a Cataluña".