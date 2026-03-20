Nolasco carga contra el "expolio fiscal" del Gobierno: "El 50% de lo que pagamos son impuestos y no dependen de Trump"

El secretario general del sindicato Solidaridad, Jordi de la Fuente, flanqueado por Carmen Rouco y Alejandro Nolasco este viernes en la concentración a las puertas de la Compañía Logística de Hidrocarburos ubicada en Monzalbarba. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha cargado contra el "expolio fiscal" en que considera incurre el Gobierno central, al que ha acusado de "confiscar" los bienes de los ciudadanos mediante una "doble imposición" en los hidrocarburos, cuyos precios se han disparado a raíz de la guerra de Irán. Un conflicto sobre el que no ha querido entrar a señalar la responsabilidad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump: "El 50% de lo que pagamos son impuestos y estos no dependen de Trump", ha argumentado.

Nolasco ha hecho estas declaraciones junto al secretario general del sindicato afín Solidaridad, en una comparecencia ante los medios de comunicación minutos antes sumarse y mostrar su apoyo a la concentración convocada por las organizaciones agrarias ARAGA, Asaja, UAGA-COAG y UPA Aragón a las puertas del Centro Logístico de Hidrocarburos de Monzalbarba (Zaragoza) para reclamar "un gasoil sin abusos y sin especulación".

Nolasco ha criticado los incrementos "abusivos" del 17% de la gasolina y del 30% del gasoil y el diésel, que a su juicio suponen "la puntilla" para el campo y ha insistido en remarcar que la mitad de esos importes son impuestos.

En ese sentido, ha recordado la iniciativa impulsada por su formación en el Congreso para suprimir el impuesto especial sobre los hidrocarburos y también para reducir el IVA del 21% "a por lo menos el 10%": "Veremos si este gobierno de la mafia, este gobierno de la corrupción, este gobierno que nos expolia, hace algo o no hace nada", ha planteado.

A sobra sobrecarga de costes que afronta el campo, Nolasco ha ligado el acuerdo de Mercosur, la adhesión a la Agenda 2030 y el "fanatismo climático de Bruselas", que, ha remarcado, "firman PP y PSOE porque gobiernan en coalición", lo que hace que los profesionales del campo "cada día lo tengan peor y el campo español se esté muriendo", ha lamentado.

En lo que no ha querido entrar el portavoz de Vox en Aragón a preguntas de los medios de comunicación es en criticar la decisión de Trump de atacar Irán como causa que ha desatado la crisis de precios.

"El 50% de lo que paga el consumidor son impuestos y eso nada tiene que ver con Trump, ni con la política exterior porque una cosa es la subida del producto en sí y otra cosa son los impuestos que se ponen a ese producto", ha sostenido Nolasco, que ha asegurado que su formación con está alineada "al cien por cien" con ningún otro partido político de otro país.

"Tenemos evidentemente similitudes, cercanía con la política de Trump en lo referido a la política migratoria y la defensa de la vida o con otras muchas cosas, pero habrá cosas en las que estemos de acuerdo y otras no", ha defendido.

Lo que sí comparte y considera una "muy buena noticia" es que el régimen de los ayatolás "caiga cuanto antes": Nos parece que es un atentado contra los derechos de las mujeres allí y un régimen criminal", por lo que entiende que es un momento "para celebrar" y "mirar con cierta esperanza" lo que pueda venir en el futuro.

SOLIDARIDAD RECLAMA LA REBAJA DE IMPUESTOS

Por su parte, el secretario general del sindicato Solidaridad, Jordi de la Fuente, ha mostrado su apoyo a las principales organizaciones agrarias en sus reivindicaciones, ha reprochado la ausencia de UGT y CCOO y ha reclamado al Gobierno de España que haga uso de sus competencias y baje los impuestos a los carburantes para atenuar el actual "aumento descabellado" que vienen experimentando.

Sin querer entrar en la legitimidad o no de la guerra desencadenada por Israel y Estados Unidos en Irán, De la Fuente se ha centrado en señalar la responsabilidad del Ejecutivo central por la "doble imposición" con la que grava los hidrocarburos, el IVA y la tasa propia, y que para el campo supone un "abuso y expolio fiscal".

Una situación a la que ha sumado, tirando de ironía, "el maravilloso pacto de Mercosur que celebra tanto el bipartidismo que tenemos, tanto en Bruselas como en España, cuando es la absoluta ruina para el campo español por supone la competencia desleal más absoluta y la ruina de nuestros productos, de nuestro trabajo respecto a los países Mercosur de Hispanoamérica".

Por ello, ha reclamado respeto y medidas de apoyo al sector: "Basta ya de abusos, de maltratar a los trabajadores del campo, a los que nos da de comer, al sector primario, porque aquí parece la última en bailar y, realmente, si el campo se para, nadie come en España", ha advertido.