CEEES advierte que la rebaja de los combustibles no comenzará a aplicarse este sábado

Surtidos gasolinera. - EUROPA PRESS

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) ha mostrado su satisfacción con las medidas anunciadas por el Gobierno, pero ha advertido que los consumidores no verán el descuento aproximado de 30 céntimos por litro este sábado debido a que todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la rebaja fiscal.

La patronal gasolinera ha manifestado su sorpresa ante el temprano anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que adelantaba que este mismo sábado comenzaría a aplicarse la rebaja cuando a apenas tres horas para que finalice el viernes todavía no está publicada en el BOE.

Por lo tanto, han informado que la no aplicación de la medida a partir de las 00.01 horas se deberá a la falta de información legal sobre cómo y cuándo aplicar la rebaja.

La medida implica la rebaja del IVA al 10% de la electricidad, el gas, la gasolina y el gasóleo, así como la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), del 7%, y la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) del 5% al tipo mínimo del 0,5%.

En este contexto, CEEES ha sostenido que, al contar con la modificación de dos gravámenes para fijar el precio de la gasolina, necesitan seguridad jurídica, es decir, saber en qué cantidad se rebajan ambos impuestos y cómo realizar el trámite administrativo correspondiente.

Igualmente, ha solicitado más tiempo para poder implementar en los equipos informáticos de las estaciones las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros y conocer si el Real Decreto-ley diferencia entre las existencias previas, sobre las que, según recuerda CEEES, sí se ha abonado el correspondiente impuesto especial, y el nuevo suministro de gasolina.

Ante todo, la patronal ha exigido a Moncloa la publicación del paquete de medias en el BOE para conocer de primera mano la información y analizar pormenorizadamente la medida para comenzar con su aplicación efectiva.

Pedro Sánchez ha anunciado este viernes que el plan de medidas para paliar el impacto económico de la guerra en Irán incluirá 80 medidas y movilizará 5.000 millones de euros, entre ellas algunas dirigidas a buscar una rebaja de los precios de los combustibles y la energía.