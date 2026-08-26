Nolasco comunica a la ministra Sira Rego que no asistirá a la Conferencia de Infancia sobre Ceuta este jueves

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha remitido una segunda carta a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en la que anuncia que no asistirá a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia de este jueves 27 de agosto, dedicada a la crisis migratoria de Ceuta.

Además, reclama que conste en acta de la misma su negativa al acuerdo propuesto y a cualquier reparto de menores extranjeros no acompañados desde Ceuta hacia cualquier parte del territorio nacional.

En la mencionada carta, el Ejecutivo aragonés anuncia que impugnará judicialmente todo expediente que no finalice con el retorno a Marruecos de los menores extranjeros no acompañados.

Es por ello por lo que emplaza al Ministerio de Juventud e Infancia a "cumplir primero sus obligaciones antes de repartir a estos menores lejos de sus familias".

Nolasco se ha remitido a los motivos de su carta anterior del 8 de agosto, que siguen sin respuesta por parte de la ministra. En consecuencia, ha calificado de "bochornoso que el Gobierno de Pedro Sánchez solo piense en cómo repartir a los menores no acompañados mientras su falta de previsión provoca caos e inseguridad en Ceuta, con niñas y adolescentes víctimas de agresiones sexuales y violaciones que ya han sido denunciadas" ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la administración de Justicia.

REUNIFICACIÓN FAMILIAR

El vicepresidente de Aragón ha exigido "el cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional e internacional", así como "el interés superior del menor, que impone la reunificación familiar y la devolución al país de origen".

Además, al igual que en la primera carta enviada hace tres semanas, recuerda la obligación que tiene el Gobierno central de realizar una valoración individualizada de cada supuesto menor extranjero no acompañado, unas "actuaciones que nunca deben ser automáticas ni colectivas". "La competencia en extranjería es exclusiva del Estado y, mientras este no resuelva los expedientes, carece de fundamento trasladar a los menores a otra comunidad, circunstancia que dificulta que se les pueda reubicar con sus familias en su país de origen, Marruecos", ha contextualizado.

Nolasco ha lamentado que el acuerdo propuesto por la ministra Rego "no mencione los gravísimos hechos de Ceuta, ni la responsabilidad del Gobierno central en asegurar la frontera, ni el ofrecimiento formal de Marruecos, país seguro según el Consejo y el Parlamento Europeo, de hacerse cargo de todos los menores".

El Gobierno de Aragón exige al Ejecutivo central "que se garantice que ninguna niña o adolescente, española o extranjera, vuelva a sufrir agresiones sexuales en las calles de Ceuta o en centros de acogida", también "que se identifique a los autores, cómplices y encubridores de estos delitos para que sean juzgados, condenados y expulsados en ejecución de sentencia".

Tambien ha reclamado "que se acelere la reunificación familiar y el retorno de las menores que hayan sufrido violación o agresión sexual en Ceuta" y "que se impulse la reunificación familiar y la entrega a las instituciones de protección de Marruecos".