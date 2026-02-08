Nolasco dice que "ha ganado el sentido común" y que "también en Aragón se quiere el doble de Vox"

1050070.1.260.149.20260208232045 El candidato de Vox a la presidencia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, y otros diputados de este partido en las Cortes de Aragón, celebran los resultados del 8F. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la presidencia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha afirmado esta noche, tras conocerse los resultados de las elecciones autonómicas celebradas este domingo con más del 90% de los votos, que dan a este partido 14 escaños de 67, que "ha ganado el sentido común" y ha perdido "la estafa del bipartidismo", y que "también Aragón quiere el doble de Vox".

Tras felicitar expresamente al PP porque "ha ganado", al ser el partido más votado en estos comicios, Alejandro Nolasco ha realzado que la Comunidad Autónoma ha dicho "sí al sentido común".

Durante la campaña "hemos estado a favor de la seguridad, del campo, de que los jóvenes puedan tener una vivienda, de la bajada de impuestos, de que Aragón vaya mejor" y, finalmente, "se ha abierto un halo de esperanza verde".

El candidato ha dado las "gracias de corazón" a todos los aragoneses que han acompañado a la caravana electoral de Vox por pueblos y ciudades: "No os defraudamos entonces y no os defraudaremos ahora" porque "tenemos un contrato con vosotros y con nuestras ideas".

Ha pedido "un aplauso muy fuerte" para los "valientes" que le han acompañado en esta campaña, en alusión a los diputados de la legislatura que ya ha terminado, reelegidos, como la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, o el cabeza de lista por Huesca, David Arranz. Ha concluido afirmando que en dos años y medio han pasado de tres a 14 diputados.

NOLASCO, "EL VENCEDOR"

También ha intervenido, muy brevemente, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fuster, quien ha dado las gracias a todos los apoderados, militantes y afiliados "que han hecho una campaña formidable", destacando que hay apoderados "de toda España",

Ha emplazado a "no olvidar esta movilización" y ha hecho hincapié en que "todo comenzó en Extremadura", donde semanas atrás también se han celebrado elecciones autonómicas. "El vencedor de hoy" es Alejandro Nolasco, ha dicho Fuster, por "si alguien tiene alguna duda".

