Nolasco pide a Azcón y Chueca que declaren 'persona non grata' al portavoz de la Casa Palestina de Aragón

El portavoz de Vox en las Cortes, Alejandro Nolasco, sostiene un cartel con el que insta a declarar persona non grata al portavoz y fundador de la Casa Palestina de Aragón, Ibrahim Abayat, en una comparecencia frente a la sede de Casa Palestina. - VOX

ZARAGOZA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón ha reclamado a los ejecutivos de Jorge Azcón y Natalia Chueca que declaren 'persona non grata' a Ibrahim Abayat, portavoz y fundador de la Casa Palestina de Aragón, una entidad que el sábado pasado recibió el título de Hija Predilecta de Zaragoza "con la abstención del PP", según ha criticado el portavoz de Vox en las Cortes, Alejandro Nolasco.

Un posicionamiento por el que ha instado a la formación popular a "rectificar esta afrenta enorme y la humillación para los zaragozanos". Nolasco ha calificado a Abayat de "terrorista", argumentando que "ha participado en varios atentados terroristas con el brazo armado de Al Fatah desde los años 90 hasta principios de los años 2000".

Ha añadido que el portavoz de la Casa Palestina de Aragón "se jacta y dice que los atentados del 7 de octubre de 2023 -de Hamás- tampoco eran algo tan importante y no eran una cosa que reseñar". "No se arrepiente de nada de lo que ha hecho", ha añadido.

Nolasco ha recordado que la declaración de 'persona non grata' es una figura que ya propuso el PP en el año 2015 contra el actor Willy Toledo, en una legislatura en la que el actual presidente de Aragón, Jorge Azcón, era concejal del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza.

"Por tanto, ha defendido, también se puede nombrar 'persona non grata' a un terrorista para que reparen el error", ha exclamado.

Nolasco ha apuntado que la alcaldesa Natalia Chueca "ni siquiera entregó el título de Hija Predilecta a la Casa Palestina porque sabe que tiene mala conciencia", en referencia a que la alcaldesa evitó la fotografía con las personas y entidades distinguidas con los títulos de Hijos Predilectos.

"No sé hasta qué punto está desnortado el PP. Permite que esta Casa Palestina, cuyo presidente es un terrorista, reciba el título de Hijo Predilecta con su silencio cómplice y abstenciones", ha insistido.

Nolasco ha efectuado estas declaraciones durante una rueda de prensa convocada junto a la Casa Palestina de Aragón en la que ha estado acompañado de los diputados Santiago Morón, David Arranz y Carmen Rouco.