ZeC ve una provocación el acto de Vox frente a la Casa Palestina: "Se alimentan de odio y su utilidad es nula"

La portavoz de ZeC, Elena Tomás, entrega el título de Hija Predilecta a la Casa Palestina en Aragón. - CHUS MARCHADOR/AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza en Común considera que la rueda de prensa de Vox frente a la Casa Palestina en Aragón es "un acto más de provocación, confrontación y generación de crispación que nada tiene que ver con hacer política pensando en los ciudadanos".

El grupo municipal de ZeC se refiere a la rueda de prensa que los diputados de Vox en las Cortes, Alejandro Nolasco, David Arranz, Santiago Morón y Carmen Rouco han ofrecido frente a la sede de la Casa Palestina en Aragón, en la que el portavoz Nolasco ha instado al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y a la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, a declarar persona 'non grata' al presidente de la entidad palestina, Ibrahim Abayat, al que ha llamado "terrorista".

"Se alimentan de odio y su utilidad para Aragón y Zaragoza es nula", han reprochado desde ZeC.

ENFRENTAMIENTO VERBAL

La convocatoria del acto de Vox ha llevado a un grupo de personas a concentrarse en la misma acera de la sede con banderas palestinas. En un momento de la comparecencia pública de Nolasco, el propio Ibrahim Abayat, junto a un acompañante, se han enfrentado verbalmente a los diputados de Vox, según recoge un vídeo colgado por la cuenta en 'X' de la Casa Palestina en Aragón.

En dicha publicación, se dice: "Hoy, tras el reconocimiento de la Casa Palestina como Hija Predilecta de Zaragoza, la extrema derecha ha acudido a nuestra sede para provocar y difundir odio. No nos intimidarán. No lograrán ensuciar el reconocimiento a una entidad que durante años ha trabajado por la solidaridad, la convivencia y la defensa de los derechos humanos".

El texto termina con el siguiente alegato: "La violencia, el racismo y la islamofobia no tienen cabida en una ciudad que se enorgullece de su pluralidad y de sus valores democráticos. Frente al odio, respondemos con dignidad, unidad y firmeza".

En el vídeo se escucha al propio Abayat llamar "fascistas" y "asesinos" a los parlamentarios de Vox: "Yo soy de Al Fatah, soy palestino y con mucho orgullo defendí mi tierra, defendí mi causa. Tú si estuvieras en mi caso y tu país se enfrentara a una invasión harías lo mismo que yo. No soy terrorista, soy luchador por la libertad", se le oye en su propio vídeo.