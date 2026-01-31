Nolasco promete "obras de prevención" porque "el bipartidismo jamás ha invertido en encauzar los barrancos"

El candidato de Vox a la presidencia de Aragón, Alejandro Nolasco, interviene durante la clausura del acto de campaña, en Cuarte Forum, a 31 de enero de 2026, en Cuarte de Huerva, Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press

CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA), 31 (EUROPA PRESS)

El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha criticado que "el bipartidismo jamás ha invertido en las obras hidráulicas necesarias ni en el encauzamiento de los tramos urbanos de los barrancos" y se ha comprometido a realizar labores de "prevención".

Así lo ha asegurado en el mitin celebrado en el Cuarte Fórum de Cuarte de Huerva (Zaragoza). Un acto que ha sido clausurado por el presidente de la formación, Santiago Abascal.

Nolasco ha reivindicado "la limpieza de los cauces de los ríos" e infraestructuras de prevención frente a las lluvias torrenciales y riadas. Ha criticado el hecho de que el Gobierno de Aragón "aprobase un decreto ómnibus en el que metieron tanto las financiación a sindicatos y patronal como las ayudas a los afectados por las riadas" que tuvieron lugar en varias comarcas aragonesas en el pasado mes de junio.

En lugar de la creación de la Agencia Aragonesa de Emergencias impulsada por el consejero Bermúdez de Castro, ha insistido en la "prevención y limpieza de cauces". Además, ha puntualizado que "el Centro de Emergencias 112 ya funciona muy bien", por lo que ha rechazado otras "duplicidades".

Nolasco ha desmentido que "la gestión del bipartidismo sea mejor", sino que "ha llevado a una situación de colapso de mala gestión". Ha analizado que PP y PSOE "están a los canapés y los saraos", mientras que "nosotros estamos para cambiar las políticas socialistas, las haga el PP o las haga el PSOE". Respecto a la vivienda, ha criticado que "el bipartidismo ha llevado a los jóvenes a la precariedad, pasando de la casa, trabajo y coche; al paro, zulo y carril bici".

El candidato de Vox ha afirmado que Jorge Azcón "no se lee el presupuesto", dado que "desconocía los 3 millones de euros en la Estrategia Aragonesa con perspectiva de género".

Igualmente, ha criticado al candidato del PP por "buscar al PSOE bueno". En respuesta, ha aseverado que "la gestión de Lambán, de Felipe González, de Zapatero ha sido nefasta", de manera que ha enfatizado que "nunca ha habido un PSOE bueno".

"Quedan 8 días para imponer el sentido común en Aragón", ha prometido, en referencia a las elecciones del 8 de febrero.

Por su parte, el cabeza de lista por Zaragoza, Santiago Morón, ha afirmado que Vox es el "único partido que tiene discurso propio y conecta con necesidades de la gente".

Ha analizado que "nos critican por defender un discurso nacional". En esa línea, ha criticado que "los partidos obcecados por el fanatismo climático se oponen a la construcción de embalses, destruyen presas y aludes, y se oponen a limpiar los cauces de los barrancos".