Nolasco traslada a ARADE el incremento de plazas en residencias y centros de día en Aragón

El vicepresidente Nolasco ha recibido en su despacho a los representantes de ARADE para abordar cuestiones sobre el cuidado a las personas mayores y dependientes. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha mantenido una reunión este lunes con los representantes de la Asociación Aragonesa para la Dependencia (ARADE) para trasladarles el incremento de plazas en residencias y centros de día.

Por parte de dicha asociación, han acudido su presidente, Santiago Cosculluela, así como su gerente, Paquita Morata, según han indicado desde el Ejecutivo autonómico.

Este encuentro se enmarca en la ronda de contactos que mantiene Alejandro Nolasco durante las primeras semanas de la nueva legislatura con el sector vinculado a la prestación de servicios y la atención a las personas mayores y dependientes.

De esta manera, han abordado cuestiones relativas a la teleasistencia, la ayuda a domicilio, los centros de días o las residencias de mayores.

Asimismo, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales reforzará la atención a las personas mayores mediante el incremento del número de plazas en residencias y centros de día, el aumento de la dotación presupuestaria destinada a estos servicios y la ampliación de su concertación.

Todo ello con el fin de "garantizar una atención digna, accesible y de calidad", ha concluido el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón.