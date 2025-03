Nolasco (VOX) califica de "vergüenza" que cientos de municipios aragoneses tengan nula o mala cobertura fija y móvil

VILLAFRANCA DEL CAMPO (TERUEL), 3 (EUROPA PRESS)

El portavoz de VOX en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha calificado de "vergüenza" que "cientos" de municipios de la comunidad autónoma tengan "nula o mala" cobertura fija o móvil, algo que ha calculado que afecta a casi 500 pueblos.

Así lo ha asegurado Nolasco en la localidad turolense de Villafranca del Campo, donde ha exigido al Gobierno de Aragón que diga si va a hacer torres de comunicación, calculadas económicamente en 180.000 euros cada una y que ya se presupuestaron por un importe de 2 millones de euros cuando VOX estaba al frente del Departamento de Despoblación.

"No sólo es un problema que afecte, como digo, a cuatro pueblos, sino que afecta a casi 500 pueblos", ha manifestado el dirigente de VOX, quien ha criticado la "malísima" cobertura fija y móvil que existe.

Ha recordado que, desde el Ejecutivo autonómico, hicieron una apuesta "fuerte" por instalar torres de comunicación en toda Aragón, para lo que llevaron a cabo un cálculo de costes, por el que el acceso, el edificio y la torre costaba en torno a 180.000 euros. Para ello presupuestaron 2 millones de euros, que implica hacer aproximadamente unas diez torres al año.

MALA COBERTURA Y DESPOBLACIÓN

"¿Cómo vamos a hablar de despoblación? ¿Cómo vamos a hablar de la solución? Muchos partidos dicen que es muy difícil solucionar la despoblación. Pero es que estamos viviendo que si no hay cobertura móvil siquiera nadie va a venir a vivir a pueblos como Villafranca. Si no hay cobertura móvil, ya no hablemos de wifi o de otro tipo de cosas", ha protestado.

Así, Nolasco ha insistido en que si no hay buenas telecomunicaciones, "nadie va a poder frenar el problema de la despoblación".

Por ello, el representante de VOX ha exigido al Gobierno autonómico que explique si está entre sus planes incluir esas torres de comunicación en el presupuesto de este año y los siguientes. "Que nos diga si tienen pensado hacer algo", ha añadido.

"Nos da igual que esté en el presupuesto de despoblación o en el de economía. Nos da igual, pero queremos que nos digan si realmente van a hacer algo o no y exigimos una respuesta rápida", ha remachado.

No obstante, ha destacado que el caso de Villafranca del Campo es "más sangrante", porque "la gente no entiende cómo puede ser que no haya cobertura móvil cuando estamos al lado de la autovía" y cuando se trata de un municipio que está cerca de Calamocha y de la capital provincial.

Por último, Nolasco se ha referido a la existencia de un estudio sobre los lugares en los que hay "mala cobertura". "El Gobierno de Aragón sabe perfectamente cuáles son esos puntos. Simplemente es ponerse manos a la obra", ha concluido.