Nolasco (Vox) dice que Azcón echó del Gobierno a su partido y deja "el coche oficial" para los populares

El presidente de Vox, Santiago Abascal, con el portavoz parlamentario en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, y el portavoz adjunto, Santiago Morón. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario de Vox de las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha afirmado que el PP de Jorge Azcón echó --en 2024-- a su partido del Gobierno de Aragón y ha sido tajante: "Si quieren el coche oficial y el canapé, para ellos, pero a nosotros se nos cae el alma al suelo al ver cómo están algunos barrios de Zaragoza".

Nolasco ha intervenido en el mitin que ha ofrecido el presidente de este partido, Santiago Abascal, en el Hotel Hiberus de Zaragoza, donde ha elogiado a "ese puñado de valientes" que fundaron Vox en 2014, aseverando que "España ha despertado".

Ha recordado que en el pacto de gobierno con Jorge Azcón figuraba la retirada de subvenciones a las ONG que colaboran con la inmigración. Nolasco ha llamado la atención sobre la inseguridad en la capital aragonesa. "¿Cómo es posible que tengamos que pagar la manutención a un delincuente?" se ha preguntado, tras lo que ha aludido al incendio del centro de menores no acompañados de Teruel, el verano pasado, y ha mencionado casos de delitos cometidos por inmigrantes ilegales.

El dirigente de Vox en Aragón ha exigido a Azcón que baje los impuestos y ha defendido el derecho a la vivienda y las ayudas de forma prioritaria "para las familias españolas" y no "para los de siempre" y, por otra parte, ha criticado el apoyo del PP europeo a la reforma de la PAC: "Sois iguales que el PSOE", tras lo que ha rechazado el modelo de expansión de las renovables indicando que "van a talar dos millones de árboles".

También se ha quejado de que Azcón no haya derogado el Instituto del Catalán de Aragón y, sobre los presupuestos, ha dicho: "Si quieren seguir llenando Aragón de menas que lo digan", añadiendo que el lider del PP, Alberto Núñez Feijóo, no permite al PP regional pactar con Vox los presupuestos.

"España va a cambiar", ha asegurado, rechazando "ceder" en cuestiones como la seguridad a cambio de "bajar cinco céntimos los impuestos" y ha aprovechado para enfatizar que PP y PSOE realizan la misma política contra la violencia de género, tras lo que ha pedido "las penas más fuertes para los violadores". En sanidad, ha aludido al pacto de Vox con el consejero del área, José Luis Bancalero, para agilizar la construcción del búnker de radioterapia en Teruel.

LOS 6 DE ZARAGOZA

El portavoz adjunto de Vox en las Cortes de Aragón y presidente del Comité Ejecutivo Provincial de Zaragoza, Santiago Morón, ha abierto el mítin, tildando de "valiente" a Alejandro Nolasco: "No calla nada", y también a "un gigante, el político más carismático en España, querido por los españoles", Santiago Abascal, "llamado a ser presidente del Gobierno de España".

Se ha dirigido a "la familia de Vox" para decirles que están haciendo "un grandísimo trabajo" tanto en las instituciones como siendo "el rostro visible" en los barrios y en la calle, afirmando que "todo suma", también el apoyo económico de afiliados anónimos "para hacer frente a esa máquina de poder que es el bipartidismo", enfatizando que Vox necesita "movilizar" y que "hay mil formas de colaborar" con este partido. "Las puertas están abiertas y la sede es de todos", ha subrayado.

Por último, ha dado un agradecimiento especial a las fuerzas de seguridad del Estado, "hombres y mujeres que además de velar por nuestra seguridad se sienten abandonados y tienen que sufrir al indigno ministro del Interior que les priva de los medios materiales y de la protección legal para hacer su trabajo con unas condiciones salariales pésimas".

Ha criticado el indulto a dos de 'Los 6 de Zaragoza', "esos que se hacen llamar antifascistas y ahora andan lloriqueando diciendo no les han permitido ejercer su derecho a la libertad de expresión ¿quemar contenedores es ejercer el derecho democrático a la libertad de expresión? No". En los actos de Vox no habrá "jamás ningún altercado", ha garantizado.