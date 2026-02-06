Nolasco (Vox) dice que faltan "48 horas para aplicar la Ley de Extranjería" a los inmigrantes ilegales

El candidato de VOX a las elecciones de Aragón, Alejandro Nolasco, interviene durante el mitin de cierre de campaña. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la presidencia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha afirmado este viernes, en el mítin de fin de campaña electoral, en la plaza del Pilar de Zaragoza, que faltan "48 horas para aplicar la Ley de Extranjería" a los inmigrantes ilegales y darles el "billete de vuelta".

"Las ayudas sociales siempre se las llevan los mismos", ha dicho Nolasco, reclamando la "prioridad nacional en el acceso a la vivienda y los servicios sociales". También ha dicho que faltan 48 horas "para que las mujeres puedan volver a caminar seguras y tranquilas por los barrios que conocísteis cuando erais jóvenes".

"Cuarenta y ocho horas para devolver la esperanza a nuestros jóvenes, para decirles que no se tienen que conformar con esos minipisos que prometen el PP y el PSOE, ese co-housing que quiere decir que una señora de 80 años tenga que compartir balda de la nevera con un chaval de 19, que eso no es dignidad, que así no se puede formar una familia; que tienen que bajar impuestos de verdad", ha continuado.

Ha dicho que PP y PSOE han pactado la Ley de Energía y ha reclamado una "bajada radical de impuestos de una puñetera vez", lo que "se puede hacer", criticando las subvenciones a los sindicatos y las organizaciones patronales, el gasto en políticas de género y sobre el cambio climático. También ha lamentado que todavía no está operativo el búnker de radioterapia de Teruel.

"En Francia se violan más de 80 niñas al día, en España hay más de 13 violaciones al día, una cada dos horas, porque importamos gente de culturas que no respetan a las mujeres, por eso. Y luego vemos cómo el PP promociona el Ramadán en el Ayuntamiento de Huesca y luego le sale urticaria si tiene que felicitar la Semana Santa".

"O cuando denunciamos que han aumentado las violaciones en unas vallas en Huesca, lo que les molesta es que lo denunciemos, no que pasen las violaciones, que manda narices".

Alejandro Nolasco ha arremetido contra "el Gobierno de la mafia" y ha tildado a la candidata del PSOE, Pilar Alegría, de "sicaria de Sánchez", también "la amiga de Koldo, de Ábalos, la del Parador de Teruel". Por otra parte, ha criticado el indulto a cuatro de 'Los 6 de Zaragoza', "legitimando la violencia contra Vox".

"Tenemos enfrente la mafia y tenemos que elegir, o eso nos dicen, entre la estafa del PP o la mafia del Partido Popular, pero tenemos que recuperar nuestros barrios, tenemos que recuperar nuestras calles, tenemos que recuperar esa España, ese Aragón que conocieron nuestros padres y nuestros abuelos y estamos, de verdad, totalmente decididos a recuperarla".

"El cambio es posible, hay que votar sentido común, hay que hacer un último esfuerzo porque si no lo que viene en el futuro es muy triste, es una lucha que vamos a ganar".

