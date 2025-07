Nolasco (Vox) dice que la izquierda es "victimista" y que Corrales (Podemos) les ha insultado más de cien veces

ZARAGOZA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario de Vox de las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha afirmado este miércoles, en rueda de prensa, que los partidos de izquierdas son "victimistas" y que el diputado de Podemos, Andoni Corrales, les ha proferido más de cien insultos desde el inicio de la legislatura.

Los diputados de PSOE, CHA, IU y Podemos han abandonado el hemiciclo de las Cortes autonómicas en la sesión plenaria extraordinaria de este miércoles, durante unos minutos, en el segundo punto del orden del día, después de que Nolasco afirmara que "el licenciado Corrales no tiene nivel suficiente para ser parlamentario".

Antes, el diputado de Podemos había aludido a una condena del Tribunal de Cuentas sobre Vox. La presidenta de las Cortes, Marta Fernández, ha ordenado retirar las palabras de Nolasco del diario de sesiones tras negarse él a su requerimiento.

Una vez concluido el Pleno, Nolasco ha señalado en rueda de prensa que "la izquierda estaba muy cómoda antes de la llegada de Vox porque podían amedrentar, amenazar y ejercer su totalitarismo ideológico sin que nadie les hiciera frente, muy en la línea de Indalecio Prieto, que sacó una pistola en el Congreso" durante la II República.

"Cuando es consciente de que no tiene argumentos, la izquierda patalea, llora y trata de lograr con el victimismo lo que no es capaz de conseguir con sus palabras y acciones", ha criticado Nolasco, quien no acepta "ninguna lección de Podemos y la bancada" de la izquierda, señalando que "muchos son los que pactan con etarras, con los corruptos, los separatistas y los que nos arruinan día a día", añadiendo: "Ha habido cientos de insultos por parte de Corrales y la izquierda y no tenemos que aguantar ni uno más".

"Corrales nos ha llamado gentuza, ha dicho que queremos montar a la gente en un furgón y pegarles dos tiros, nos ha llamado cavernícolas, terraplanistas, matones, mentirosos y cómplices de la muerte de mujeres", ha continuado Alejandro Nolasco. "Luego son ellos los que se ponen a llorar", ha apuntado.

También se ha quejado de que, en la investidura del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, "Corrales se refirió como nazis a todos los que votamos a favor de la investidura de Azcón, en su mentalidad de licenciado, para Corrales es nazi quien no piense como él".

FLOJITO

Alejandro Nolasco ha insistido en que "Corrales no tiene nivel para estar en este Parlamento ni para hacer comentarios sobre la financiación de Vox", recalcando que el Tribunal de Cuentas archivó ese procedimiento. "Cuando dices algo como es, es tan flojito que se va", ha agregado.

"No tiene nivel moral quien vive anclado en el odio", ha manifestado Alejandro Nolasco, agregando que el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, dijo en enero de 2025 que Corrrales "no tiene legitimidad política y no le quieren ni en su propio partido".

"¿Qué más necesita Corrales para darse cuenta de que Podemos es el primero que le ha pedido que se aparte a un lado y abandone las Cortes?", ha preguntado Nolasco, indicando que "él está encantado cobrando la pasta y viniendo a ratos a los Plenos".

Por otra parte, ha comentado que el eurodiputado de Podemos Miguel Urbán le llamó "bastardo" --en mayo de 2024-- en un acto en Zaragoza en el que estaba el diputado de IU Álvaro Sanz y "no hubo manera" de que todos los grupos de las Cortes condenaran este insulto.