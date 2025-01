Nolasco (VOX) exige "billete de vuelta" para los "ilegales" y dice que Azcón es "cómplice" de su llegada

ZARAGOZA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de VOX en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha exigido "billete de vuelta" y "deportaciones masivas" para todos los "ilegales" en España, al tiempo que ha asegurado que el Gobierno liderado por Jorge Azcón es "cómplice" de la llegada de estas personas a la Comunidad Autónoma por no negarse a acogerlas y por colaborar con las ONG que las atienden.

Nolasco ha hecho estas declaraciones frente al Hotel París, situado en la céntrica calle San Pablo de Zaragoza, donde llevan "muchísimo tiempo" alojados decenas de migrantes, con "pensión completa" y que ahora "se quejan de que no están recibiendo el trato que según ellos merecen" al dedicarse sólo "a comer y a vegetar".

La Delegación del Gobierno en Aragón ha informado a Europa Press de que en este centro hay 250 plazas disponibles dentro del Programa de Atención Humanitaria, gestionadas por la ONG Apip-Acam, pero que no todas están ocupadas en este momento.

El representante de VOX ha asegurado que esto es "otra estafa de las ONG, aparentenemente buenistas, que funcionan como mafias y que se lucran con el tráfico de personas", a las que traen "como si fueran fardos", además de que "las principales víctimas" son los propios migrantes, que "se juegan la vida en el mar" porque les han creado "falsas ilusiones" y "falsas expectativas".

"Es absolutamente irresponsable que, desde los gobiernos, lo que se haga es alentar el efecto llamada para beneficiar a estos chiringuitos que se dedican a fomentar las mafias de tráfico de personas", ha añadido, en referencia a las ONG. A ello ha sumado que "no sabemos quiénes son" y que algunos entraron diciendo que eran menores y no lo son.

Frente a ello, ha insistido: "Billete de vuelta para ellos y quizás para las ONG, que sería bueno que se dedicaran a sus actividades en otros sitios". "Todas las personas que entran en España tienen que ser de manera legal y de manera ordenada. Todos aquellos que no, tienen que ser deportados inmediatamente. Queremos deportaciones masivas", ha reiterado.

Nolasco ha criticado también que no existe un plan para unas personas que están "haciendo gasto" cuando no hay "ni una ayuda para la gente de Valencia" y ha reclamado a Azcón que "deje de una vez de colaborar con esas ONG", que son "negocios" que no sirven más que para "lucrarse" y para "empeorar la vida de todas las personas que viven en Aragón". "Que lo corte ya si quiere hablar de los presupuestos en un tiempo", ha advertido.

INMIGRACIÓN Y CRIMINALIDAD

Por otro lado, Nolasco ha relacionado la inmigración ilegal con el aumento de la criminalidad, que en Aragón es donde más ha crecido --un 8%--. "Es insostenible y hay una relación directa entre la migración ilegal y la delincuencia", ha afirmado, y ha dicho que lo sabe porque cuando era consejero de Justicia visitó cárceles como la de Daroca (Zaragoza).

Ha sostenido que hay "un porcentaje" de las personas que llegan al país que se dedican a la delincuencia "porque no tienen otra cosa que hacer", a lo que ha sumado que muchas de ellas provienen de culturas "incompatibles" con la occidental.

"No puede haber libertad sin seguridad", ha recalcado Nolasco, quien ha lamentado la "sensación de inseguridad" que hay actualmente en calles de Zaragoza como San Pablo, Las Armas o Predicadores.

Además, ha alertado de que "hay gente que se aprovecha de la situación de estas personas para pagarles menos", para trabajar "en B" o que "se abaratan los salarios". En este sentido, ha aseverado que lo que hace falta es fomentar la natalidad para que los españoles puedan tener hijos, no sustituirlos "por 500.000 personas de Mauritania", como hicieron PP y PSOE, en referencia a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar a medio millón de 'sin papeles'.

"Es algo sencillo. Si una persona no sabemos quién es y no viene de manera legal a España, no puede venir. Punto. Se hace en todos los países del mundo o se hacía hasta hace cuatro días, hasta que el tema 'woke' entró y nos hemos vuelto locos", ha manifestado el dirigente de VOX, quien ha insistido en que "no podemos tener a una persona que n osabemos si le ha metido cinco puñaladas a otra en su país de origen".

"El esperpento al cuadrado" es, ha proseguido, que estos inmigrantes estén durante meses en un hotel, mientras los turistas tienen que pasar por "un control de la Gestapo" porque "te piden todo tipo de datos y de documentación" por las nuevas normas del Gobierno de España.

"Me parece un crimen que nos sintamos extranjeros en nuestra propia casa y que tenga más derecho la gente que le pega un portazo a un piso y entra o la gente que entra de manera ilegal a España que la gente que pagamos impuestos y que llevamos aquí toda la vida", ha agregado.

CRÍTICAS AL PP

En cuanto al PP, que responde a la exigencia de la formación de Santiago Abascal de no acoger migrantes para negociar los presupuestos de 2025 que se trata de una competencia estatal, ha subrayado que "la Comunidad Autónoma puede negarse a recoger inmigrantes ilegales". "De hecho, Cataluña lo hace", ha asegurado, aunque ha reconocido que las deportaciones sí que se deben hacer a nivel nacional y que se harán "cuando VOX este en el Gobierno".

"El PP está engañando a la gente. Está diciéndonos que no podemos hacer nada, que es materia estatal. No, es mentira, sí que pueden hacerlo", ha repetido.

Sobre el acuerdo entre el Gobierno central y el de Canarias para un nuevo reparto de menores migrantes, se ha mostrado convencido de que habrá también acuerdo con los 'populares' porque "el PP y el PSOE juegan a parecer que son distintos, pero son exactamente lo mismo".

A este respecto, Nolasco ha señalado que el PP "no está diciendo que no quiere ilegales", sino que simplemente "pide más dinero". "Lo que quieren es más ilegales y más dinero para poder mantenerlos", ha afirmado.

"El PSOE y el PP trabajan para los mismos dueños y para los mismos jefes y ellos lo que van a hacer es seguir metiendo ilegales porque les interesa, porque creen que al final les pueden acabar votando", ha remachado, a la vez que ha acusado a estos partidos de estar "en la cultura 'woke'" y de decir que cree que van a acelerar la concesión de la nacionalidad española "para poder tener votos".

"El único interés que tienen el PP y el PSOE en llenar las calles de ilegales a sabiendas de que se aumenta la delincuencia es ganar posibles votos", ha concluido Nolasco, quien ha tildado a ambas formaciones de "empresas que viven de la política".