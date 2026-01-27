Nolasco (Vox) promete dos centros de salud para Arcosur y Rosales del Canal si preside Aragón

El candidato de Vox a la Presidencia de Aragón, Alejandro Nolasco. - VOX

ZARAGOZA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia de Aragón, Alejandro Nolasco, se ha comprometido, si es elegido presidente de la Comunidad, a impulsar dos centros de salud para Distrito Sur de Zaragoza, uno en Rosales del Canal y otro en Arcosur.

Así lo ha anunciado desde la parcela en la que irá ubicado el nuevo centro de salud en Arcosur, todavía sin construir, junto con los candidatos de la formación por la provincia de Zaragoza, Santiago Morón, Marta Fernández y Javier Alonso, que han mantenido un encuentro con los representantes vecinales de Arqueros Arcosur.

Nolasco ha criticado el "colapso" de la sanidad en Aragón "con el bipartidismo" y, en lo referente al Distrito Sur, ha puntualizado que "la solución no es apretujar a todos los pacientes en el Centro de Salud de Valdespartera".

Es por ello que se ha comprometido a que las nuevas infraestructuras sanitarias sean una "realidad cuanto antes", y ha criticado que el presidente Jorge Azcón "ya disponía de los siete votos del grupo parlamentario de VOX para impulsar los nuevos equipamientos sanitarios".

"Sin embargo, ha decidido gastar 4 millones de euros por su capricho personal --en referencia a la convocatoria de elecciones el 8 de febrero-- por electoralismo", ha añadido.

Respecto a la situación sanitaria en Aragón, Nolasco el candidato de Vox ha reprochado la espera de "casi diez días para una primera consulta en atención primaria y más de cuatro meses de espera para una operación quirúrgica".

Ha calificado de "vergüenza" que "los pacientes con cáncer de Teruel tengan que desplazarse a Zaragoza para recibir el tratamiento".

Del mismo modo, ha recordado el acuerdo firmado entre Vox y el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, para la creación del búnker de radioterapia en Teruel en el primer trimestre de 2026. "Algo que sigue sin cumplirse", ha lamentado.

Por último, también ha mostrado su preocupación ante la "falta de relevo", teniendo en cuenta que "uno de cada tres médicos en Aragón cumplirán 65 años durante la próxima legislatura".

