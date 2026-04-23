Nolasco (Vox) ve "correcto" que Azcón haya nombrado el pacto de gobernabilidad que aplica la prioridad nacional"

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón. Alejandro Nolasco. - RAMÓN COMET/EUROPA PRESS

ZARAGOZA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha calificado de "correcto" el discurso del presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, en el Día de Aragón y de San Jorge. En esta línea, ha subrayado que "nos ha gustado mucho que nombrara el pacto de gobernabilidad" --firmado este miércoles-- porque "es un buen pacto que permite luchar contra la inmigración ilegal, aplica la prioridad nacional en el acceso a las ayudas y supone una bajada de impuestos". Por todo ello, ha ensalzado la "valentía" de Azcón.

Nolasco también se ha referido a la ausencia de CHA en la jornada de hoy. Ha analizado que esta formación "dice respetar la democracia, pero no respeta el resultado de las urnas", una circunstancia que ha atribuido a que "la extrema izquierda es violencia y, por tanto, no reconocen un resultado ni un pacto legítimo".

El portavoz de Vox ha incidido en que "seguramente CHA prefiera una gestión como la que tuvieron durante 8 años", aludiendo a los Gobiernos de Aragón entre 2015 y 2023. Un periodo en el que "CHA impulsó la irrisoria cifra de 86 viviendas en 8 años, fue sumiso con el lobby fotovoltaico y puso en funcionamiento las puertas giratorias con Forestalia". Del mismo modo, Nolasco ha criticado la "imposición del catalán en Aragón durante los gobiernos de CHA", en referencia al reconocimiento del catalán como lengua propia de Aragón.