La nueva campaña especial de limpieza y vigilancia para hacer cumplir la ordenanza empezará en Delicias este mes

ZARAGOZA, 16 Ene.

La nueva campaña especial de limpieza intensiva comenzará el 21 de enero en el distrito de Delicias e irá en paralelo a la de refuerzo de la vigilancia, con mayor dotación de la Policía Local, para hacer cumplir la ordenanza de limpieza y recogida de residuos y evitar que quede esparcida por las calles o fuera de los contenedores.

Serán 16 jornadas en las que trabajarán cinco equipos con 15 operarios en horario de mañana para reforzar la limpieza ordinaria y se centrará especialmente en la eliminación de grafitis, de manchas, chicles y en concienciar de la necesidad de mantener comportamientos cívicos para mejora la convivencia.

Esta limpieza a fondo de Delicias se trasladará después a otros distritos como Las Fuentes, San José y Arrabal, que también tienen necesidades, además de los barrios rurales.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha presentado esta iniciativa en la confluencia de las calle Jaca y Bélgica, en Delicias, que es uno de los puntos que presentan más quejas vecinales.

"Estará muy focalizada y los puntos negros que tenemos identificados, pero no sería suficiente hacer una campaña intensiva, si no viene acompañada también de una campaña de vigilancia especial por parte de la Policía Local para poder hacer cumplir a los vecinos, la ordenanza de limpieza y de gestión de residuos, que está en vigor", ha precisado la alcaldesa.

Las calles de Delicias donde se tienen localizados los puntos negros son Don Pedro de Luna, Sangenis, Zapata, Mompeón Motos y San Antonio. "Son algunos de los puntos de los que se reciben más peticiones de los vecinos, que están destrozados porque no quieren vivir entre suciedad y por lo tanto como alcaldesa necesito atender sus peticiones, que son lógicas y perfectamente justas, loables y razonables", ha comentado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha explicado que ante comportamientos incívicos, "si hay un policía cerca y detecta a un vecino que está haciendo mal uso de los contenedores y está dejando la basura en la calle, sí que se podrá sancionar y con esa vigilancia especial se puede hacer esa pedagogía y evitar que se normalice el mal uso de los recursos públicos que son de todos".

El Ayuntamiento de Zaragoza invierte más de 65 millones de euros al año en limpieza, que es dinero "de todos" y por eso "no se puede permitir que unos pocos ensucien y maltraten lo que es de todos", ha subrayado. "Por eso --ha incidido-- esta campaña es tan importante, tan demandada por los vecinos al ser una de las cuestiones que más me solicitan y por eso vamos a ampliar a otros puntos negros de la ciudad lo que tan buen resultado ha dado en este plan de choque de limpieza y de vigilancia en la zona de Zamoray-Pignatelli".

Al respecto, ha aportado los datos de que en esa zona del Casco Histórico la Policía Local ha abierto 694 expedientes sancionadores y desde finales de octubre, cuando se pone en marcha esta campaña de vigilancia especial, entre los motivos más comunes figuran 214 sanciones por orinar en la vía pública, "que "no es un comportamiento que se pueda permitir por la buena convivencia de los zaragozanos".

Por tanto, "si se pilla a esa persona en ese momento, haciendo sus necesidades fisiológicas en la vía pública se le puede sancionar, sino es imposible", ha reconocido.

Otras 170 sanciones han sido por no limpiar los orines de sus mascotas y 237 sanciones por dejar las bolsas fuera de los contenedores.

"Esos son --ha precisado-- los comportamientos incívicos que en estas zonas o puntos negros que tenemos identificados son los más habituales y por lo tanto es tan importante la colaboración de las Consejerías de Seguridad Ciudadana y Medio Ambiente, para poder mejorar en definitiva la calidad de vida de todos y disfrutar de nuestras calles y del espacio público, en un régimen de lo que debería de ser normal, pero que, lamentablemente, para unos pocos vecinos no es tan normal".

A su parecer, lo que se necesita es una labor pedagógica y también una labor ejemplarizante mediante las sanciones que se imponen para evitar conductas incívicas o que "se lo piensen dos veces la siguiente vez a la hora de cometer una infracción".

Chueca se ha declarado partidaria de evitar esos comportamientos incívicos, tanto con sanciones como con una labor pedagógica, que también va a llevar a cabo la Policía Local, además de disuasoria, ha apostillado.

Por otro lado, Chueca ha anunciado que este viernes el Gobierno de la ciudad ha dado trámite para que comience la consulta pública de la que será la futura ordenanza de convivencia ciudadana, y que responde al compromiso adquirido en el pasado Debate del estado de la ciudad para que los ciudadanos tengan una normativa "clara que permita y facilite la buena convivencia entre todos los vecinos" .

Para llevarlo a cabo se precisa "reforzar" la normativa local, ya que Zaragoza no tiene una normativa que lo regule desde 2008 porque se derogó la ordenanza de espacio público tras las negociaciones entre el PSOE e IU.

"Esa norma --ha explicado-- buscaba favorecer la convivencia, reducir las molestias y sancionar a aquellos que se saltan las normas y hoy se hace más necesario que nunca volver a restaurar esa ordenanza que no tendría que haber sido derogada nunca, pero a la izquierda no le gustan las sanciones, no le gusta la policía y tampoco parece que le guste esa norma que regula la buena convivencia entre los zaragozanos".

Por eso, en los últimos años se han puesto en marcha distintas ordenanzas, como la ordenanza de limpieza y gestión de residuos implantada el pasado mandato y que regula muchos de los comportamientos incívicos, que, sobre todo, atañen al mantenimiento de las calles limpias.

Se ha detectado que no es suficiente y que aunque haya unas regulaciones importantes, es "necesario" dar un paso más para tener un marco de convivencia más amplio y poder mejorar los comportamientos cívicos entre todos, no solamente de limpieza, ha comentado.

Así, tras el Debate del estado de la ciudad, el pasado 29 de julio firmó un decreto para generar un grupo de trabajo transversal dentro del equipo de gobierno para tener ese marco regulatorio que "muchos zaragozanos lo piden, lo necesitan ya que reclaman que haya más orden porque, en muchas ocasiones, no están regulados esos comportamientos incívicos y por lo tanto la policía no puede sancionar".

A partir de aquí se inicia la consulta pública a través de una serie de preguntas en las que se recabará información para conocer la opinión de los vecinos que podrán hacer sus aportaciones durante un mes. Después se recogerá esa información para elaborar el borrador de ordenanza cívica.

El objetivo es que pueda estar en vigor en los próximos seis meses y la alcaldesa ha confiado en que para septiembre de este año se inicie el curso político con la nueva ordenanza cívica publicada.