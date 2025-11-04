La nueva campaña de 'Volveremos' comienza el 5 de noviembre con un presupuesto de más de 4 millones de euros

CALANDA (TERUEL), 4 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta del Gobierno y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, ha presentado en Calanda la campaña Black Friday/Navidad del programa 'Volveremos 'que comienza el 5 de noviembre y llegará a 61 municipios del territorio. La campaña es la de "mayor presupuesto de la historia con una dotación superior a los 4 millones de euros", ha explicado la vicepresidenta.

En total, en 2025 el Gobierno de Aragón ha destinado cuatro millones de euros al programa Volveremos. Para Vaquero "las cifras están demostrando el éxito del programa en todo Aragón, que está consiguiendo desviar el gasto de las grandes plataformas al pequeño comercio del territorio".

La vicepresidenta ha destacado asimismo las cifras de Volveremos en lo que llevamos de año: "Se han generado compras por valor de más de 50 millones de euros. Vamos a superar ampliamente los datos del año pasado".

Además, ha subrayado "el apoyo al pequeño comercio del Gobierno. Para nosotros es una prioridad. Sabemos que el comercio hace ciudad y vertebra el territorio además de generar actividad económica".

La campaña Black Friday/Navidad de Volveremos ha sido presentada este martes en Calanda en una visita de la vicepresidenta y la directora general de Comercio Carmen Herrarte la localidad.

La generación de saldo comienza el miércoles 5 de noviembre en los 61 municipios participantes y se mantendrá hasta que se agote el presupuesto. Como en anteriores ediciones se podrá generar saldo todos los miércoles y viernes y los descuentos parten del 20% (10% municipal y 10% autonómico).

En esta campaña se incorporan al programa cinco nuevos municipios: tres en la provincia de Teruel (Rubielos de Mora, Tramacastilla y Valjunquera) y dos en la de Huesca (Sariñena y Tamarite de Litera).

VOLVEREMOS 2025

El programa Volveremos en 2025 ha generado en las dos campañas realizadas compras por valor de más de 50 millones de euros. En total, hasta ahora han participado 3.208 comercios y 104.460 usuarios que han generado 5,8 millones de euros de saldo. De esta cantidad, actualmente aproximadamente el 50% queda todavía en los monederos de los ciudadanos y puede ser gastado hasta el 31 de diciembre.

Por sectores, Muebles, Decoración y Hogar ha sido el sector con más compras con un total de 13 millones de euros y un ticket medio de 353 euros. Tras este, Alimentación y Bebidas con 12 millones de euros y ticket medio de 41 euros y Confección, Moda y Calzado con 7,5 millones y un ticket medio de 90 euros.