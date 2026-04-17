Nueva convocatoria de ayudas para mejora de multiservicios e instalación de videovigilancia en el medio rural aragonés

Tienda de Multiservicio Rural en San Agustín (Teruel). - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha publicado dos convocatorias lanzadas por la Dirección General de Despoblación para el mantenimiento, mejora, equipamiento y modernización de establecimientos de multiservicio rural y para financiar la adquisición e instalación de sistemas de videovigilancia en puntos de acceso a municipios o núcleos habitados, con vistas a mejorar la seguridad de los mismos.

Ambas convocatorias se enmarcan en la Directriz Especial de Ordenación Territorial de Política Demográfica y contra la Despoblación, con cargo al Fondo de Cohesión Territorial.

En el caso de los multiservicios rurales, la convocatoria prevé subvenciones de hasta 18.000 euros para entidades locales que sean titulares de un establecimiento de nueva creación fundados desde el 1 de enero de 2025, o de hasta 10.000 euros en el caso de que se trate de locales anteriores a esa fecha.

Dichas ayudas podrán destinarse a actuaciones de mejora, acondicionamiento, reforma, adaptación, equipamiento, modernización y digitalización de los multiservicios que se ejecuten entre el 1 de septiembre de 2025 y el 25 de octubre de 2026, siempre que se dediquen a comercio de proximidad o, en caso contrario, presten al menos dos de los siguientes servicios: bar-cafetería, restaurante, alojamiento, punto wifi, entrega de paquetería, punto de información turística, lavandería, biblioteca, gimnasio y servicio de disposición de dinero en efectivo.

Entre los gastos subvencionables se contemplan todos aquellos que tengan que ver con la ejecución de obras de reforma, rehabilitación o acondicionamiento (albañilería, fontanería, carpintería, pintura, remodelación y reforma de la fachada, instalaciones eléctricas, climatización, sistemas de seguridad y vigilancia, actuaciones de eficiencia energética, etc.), rótulos, toldos y marquesinas exteriores, obras y equipamientos de accesibilidad, mobiliario, climatización y calefacción e iluminación.

También están previstas ayudas para mejorar la seguridad mediante alarmas y sistemas de vídeovigilancia y para la adquisición de vehículos de reparto para la actividad del multiservicio. La digitalización a través de dispositivos electrónicos y programas informáticos también serán objeto de subvención.

El crédito total de la convocatoria asciende a 400.000 euros y el procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva. El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón, es decir, hasta el 1 de junio.

HASTA 10.000 EUROS PARA VIDEOVIGILANCIA

La segunda de las convocatorias publicadas hoy en el BOA contempla subvencionar gastos relativos a la adquisición e instalación de sistemas fijos de videovigilancia que podrán incluir la adquisición de videocámaras y elementos de fijación a fachada, domos de videovigilancia constante, routers, discos duros, elementos de conexión al alumbrado público y señalización, además de la obra civil de acometida eléctrica y de conexión a la red de datos.

La cuantía a percibir por los municipios beneficiarios oscilará entre un mínimo de 1.500 y un máximo de 10.000 euros y el presupuesto de la convocatoria asciende, al igual que en la anterior, a 400.000 euros. El plazo de presentación de solicitudes se extiende hasta el 1 de junio de 2026.

SEGUNDAS CONVOCATORIAS

En ambos casos, tanto el de los establecimientos multiservicio como en el de los sistemas de videovigilancia, se trata de segundas convocatorias, puesto que las primeras se lanzaron en el ejercicio 2024.

Entonces se vieron beneficiaron 108 municipios aragoneses, 57 recibieron subvenciones para mejorar sus multiservicios y 51 para mejorar su seguridad.