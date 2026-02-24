La nueva Guía Cofrade Infantil acerca las tradiciones de la Semana Santa de Zaragoza con ilustraciones hechas con IA

Presentación de la nueva Guía Cofrade Infantil acerca las tradiciones de la Semana Santa con ilustraciones hechas con IA - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza y la Junta Coordinadora de Cofradías han presentado la Guía Cofrade Infantil de Zaragoza, una publicación que busca acercar a los más pequeños las tradiciones de la Semana Santa zaragozana, combinando conocimientos históricos, artísticos y patrimoniales con un lenguaje atractivo y que incluye ilustraciones realizadas con Inteligencia Artificial (IA).

El proyecto, impulsado por la Vocalía de Cultura de la Junta Coordinadora de Cofradías, cuenta con el apoyo de Zaragoza Turismo, por su dimensión educativa, cultural y turística. Se han publicado 3.000 ejemplares, que se distribuirán desde las Oficinas de Turismo y en el Día del a Exaltación Infantil, que se celebra el 7 de marzo.

"La Semana Santa de Zaragoza es uno de los grandes referentes culturales, religiosos y turísticos de nuestra ciudad", ha apuntado la consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, quien ha presentado en el Ayuntamiento este proyecto que "mira al futuro sin perder sus raíces", junto al presidente de la Junta de la Coordinadora de Cofradías de Zaragoza, Ignacio García.

"A lo largo de generaciones, las cofradías han sabido mantener vivo un patrimonio que no solo tiene un profundo significado espiritual, sino también artístico, histórico y social", ha comentado García.

IA

La guía acerca al público infantil la historia y la tradición de la Semana Santa con el uso de IA para transformar fotografías oficiales de las procesiones en coloridas ilustraciones, manteniendo la fidelidad a los pasos, hábitos y espacios emblemáticos.

La iniciativa recoge el espíritu de anteriores acciones divulgativas promovidas desde el ámbito turístico municipal, actualizando su enfoque y diseño con herramientas contemporáneas.

El proyecto cuenta, además, con la colaboración del Ámbito Cultural de El Corte Inglés, que acogerá actividades complementarias relacionadas con la Semana Santa.

Con esta propuesta, la Junta Coordinadora refuerza la transmisión intergeneracional de la tradición cofrade, consolidando la Semana Santa como patrimonio cultural vivo y proyectando la imagen de Zaragoza como ciudad comprometida con la preservación y renovación de su identidad.

Desde la Vocalía de Cultura de la Junta Coordinadora de Cofradías, impulsan esta propuesta con el objetivo de acercar la riqueza de la Semana Santa a los más jóvenes y a sus familias, utilizando un lenguaje adaptado a las nuevas generaciones.

"Queremos que los niños y niñas comprendan qué es una cofradía, qué simbolizan nuestros pasos, por qué suenan los tambores, qué valores transmiten las procesiones y por qué esta tradición forma parte de la identidad de Zaragoza", ha apuntado García.

Este proyecto no parte de cero. Zaragoza Turismo editó un folleto familiar que tuvo una gran acogida en 2009. "Ahora damos continuidad a aquella experiencia con un formato más dinámico, visual y pedagógico", ha precisado la consejera de Turismo, Sara Fernández.