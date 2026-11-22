Personal investigador y profesionales que han participado en los estudios sobre la COVID-19 y los cambios biológicos en la placenta durante el embarazo. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cuando una mujer embarazada se infecta por el virus SARS-CoV-2, surge la duda de cómo la infección puede afectar al entorno en el que crece y se desarrolla el feto. Dos estudios científicos en los que participa el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS), en colaboración con la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (IIS Aragón), profundizan en esta cuestión a partir del análisis molecular de la placenta, el órgano que proporciona al feto oxígeno y nutrientes durante la gestación.

Las investigaciones, publicadas en revistas científicas internacionales, estudian dos aspectos diferentes: los cambios en la expresión de determinados genes relacionados con la preeclampsia (una complicación del embarazo que puede provocar hipertensión y poner en riesgo la salud de la persona gestante y del feto) y las alteraciones en secuencias de ADN de origen viral que forman parte del genoma humano. La expresión génica hace referencia a cómo la información contenida en los genes se utiliza en las células para producir moléculas que cumplen distintas funciones.

En conjunto, estos hallazgos contribuyen a comprender mejor los mecanismos biológicos que pueden vincular la infección materna por SARS-CoV-2 con las alteraciones de la placenta y las complicaciones del embarazo, y abren nuevas vías para seguir investigando la respuesta placentaria frente a infecciones durante la gestación.

CAMBIOS RELACIONADOS CON LA PREECLAMPSIA

El primer estudio, publicado en Hypertension in Pregnancy con el título 'Towards an understanding of COVID-19-associated preeclampsia', analiza muestras de placentas para estudiar las diferencias entre embarazos sin complicaciones, embarazos con preeclampsia y embarazos afectados por la COVID-19.

Los investigadores observaron que las placentas de embarazos afectados por la COVID-19 presentan alteraciones moleculares incluso en ausencia de preeclampsia.

Estos cambios siguen un patrón progresivo y son más marcados cuando la infección por SARS-CoV-2 coincide con preeclampsia u otros trastornos hipertensivos.

Además, en estos embarazos se observó una mayor activación de vías inmunitarias e inflamatorias. En conjunto, los resultados sugieren que la infección materna por SARS-CoV-2 podría intensificar alteraciones biológicas relacionadas con la preeclampsia. El estudio apunta así a cambios en el funcionamiento de la placenta que parecen acentuarse cuando coinciden la infección y la preeclampsia.

La investigación está firmada, entre otras personas, por Ana Medel-Martínez y Jon Schoorlemmer, investigador ARAID, y cuenta con participación del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS) y con el apoyo de la Unidad de Biocomputación del mismo.

El trabajo se enmarca en la investigación del grupo del Gobierno de Aragón Placental Pathophysiology and Fetal Programming (B46_23R). Además, forma parte de la tesis doctoral de Ana Medel-Martínez, financiada por el Instituto de Salud Carlos III mediante el programa pFIS (FI21/00224) durante su etapa en el grupo GIIS-106 'Maternal and Fetal Health Research Group' del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IIS Aragón).

El trabajo también contó con financiación del Gobierno de Aragón mediante la ayuda LMP228_21 (2022-2023). Asimismo, el laboratorio recibió apoyo a través de las ayudas B46_20R y B46_23R del Gobierno de Aragón, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo.

LA HUELLA DE ANTIGUOS VIRUS EN LA PLACENTA

El segundo estudio, publicado en Frontiers in Microbiology con el título 'Alterations of placental HERV expression as a result of gestational COVID-19 disease', examina otro aspecto de la biología de la placenta: la expresión de los llamados retrovirus endógenos humanos (HERV).

Se trata de secuencias de ADN procedentes de antiguos virus que quedaron incorporadas al genoma humano a lo largo de la evolución. Algunas de ellas cumplen funciones importantes en el organismo, especialmente en la placenta.

El equipo investigador observó una tendencia general a una menor expresión de varias de estas secuencias en las placentas de embarazos afectados por la COVID-19. También detectó niveles más bajos de una proteína producida por uno de estos elementos, especialmente en las muestras en las que se identificó la presencia del virus SARS-CoV-2 en la placenta.

Estos resultados sugieren que la infección durante el embarazo podría estar relacionada con cambios en la expresión de estos elementos. No obstante, todavía es necesario investigar qué significan esas diferencias y si tienen consecuencias para el desarrollo del embarazo o la salud del bebé.

El estudio se ha desarrollado con participación de personal investigador del IACS y de otros centros de investigación y sanitarios, y ha contado con financiación del proyecto europeo HERVCOV, 'SARS-CoV-2-induced activation of pathogenic endogenous retrovirus envelope HERV-W: towards personalized treatment of COVID-19 patients', financiado por el programa de investigación e innovación Horizonte Europa de la Unión Europea (convocatoria HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04; acuerdo de subvención 101057302).

El trabajo también contó con financiación del Gobierno de Aragón mediante la ayuda LMP228_21 (2022-2023), así como con el apoyo al laboratorio a través de las ayudas B46_20R y B46_23R, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo.

COMPRENDER MEJOR LA SALUD DURANTE EL EMBARAZO

Los dos estudios abordan cuestiones diferentes, pero comparten un objetivo: comprender mejor cómo se relaciona la COVID-19 durante el embarazo con los cambios biológicos de la placenta.Conocer estos mecanismos puede contribuir a ampliar la evidencia científica sobre las infecciones durante la gestación y sus posibles implicaciones para la salud materna y fetal.

Para trasladar los resultados a la práctica clínica, será necesario continuar investigando y profundizar en los cambios observados que asocian a las infecciones durante la gestación y su relación con las complicaciones en el embarazo.