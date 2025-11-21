Las nuevas urgencias de atención primaria se inician el 1 de diciembre con una capacidad de 6.000 pacientes a la semana

ZARAGOZA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nuevo modelo de Urgencias de Atención Primaria en Zaragoza entrará en funcionamiento el próximo lunes 1 de diciembre para dar servicio a cerca de 6.000 pacientes a la semana --capacidad estimada por Sanidad-- en cuatro centros de especialidades --Grande Covián, Ramón y Cajal, Pablo Remacha e Inocencio Giménez-- gracias a la ampliación de horas de cobertura, la adscripción de 78 profesionales; las obras de adaptación de los espacios, en las que se han invertido 30.000 euros, y los nuevos equipamientos instalados --otros 455.000 euros--.

La llegada de los nuevos Dispositivos de Urgencia en Atención Primaria (DUAP) "no sustituye la atención primaria ordinaria, pero sí saca las urgencias de los centros de salud, cuya labor debe centrarse en la atención programada, crónica y comunitaria", según ha expuesto este jueves en rueda de prensa la gerente única de Atención Primaria del Servicio Aragonés de Salud, Pilar Borraz, que ha destacado que esta reforma coloca a Zaragoza "a la vanguardia de muchas de las ciudades en la prestación de las urgencias de atención primaria" y da cumplimiento a los acuerdos alcanzados el pasado 30 de mayo con los sindicatos para poner fin a la huelga.

Esta reforma permite pasar de unas 46.000 horas de atención continuada al año a unas 100.000 horas estimadas en el nuevo modelo, y se estima que permitirá atender unos 1.520 pacientes a la semana en cada uno de los cuatro centros. Como referencia, el los primeros 17 días de noviembre, el sector II atendió 3.655 consultas, mientras que el sector III, asistió a 2.195 personas.

El nuevo servicio de atención continuada, del que Borraz ha llamado a hacer "un uso responsable", se enfoca a resolver fuera del horario ordinario de los centros de salud --de lunes a viernes de 15.00 horas a 22.00 horas y fines de semana y festivos de 9.00 horas a 21.00 horas-- situaciones y patologías de asistencia indemorable, pero que no constituyen un riesgo vital, como procesos agudos o descompensaciones de enfermedades crónicas.

PATOLOGÍAS QUE SERÁN ATENDIDAS

Así, una infección de orina, un dolor de oídos, una gastroenteritis en un paciente joven que lleve una evolución de 24 horas son ejemplos de casos que pueden ser atendidos en estas urgencias de atención primaria, donde, tras una tipificación y canalización de la demanda por medio de una nueva herramienta central bautizada como 'Listado Urgente Clasificado Asistencia Sanitaria' --LUCAS--, los pacientes serán dirigidos al personal médico, al de enfermería o al equipo en conjunto, según corresponda.

El manejo de esta herramienta será a cargo del personal TCAE de cada uno de los puntos, a quienes en la próxima semana se les va a dar formación para la utilización del programa.

En caso de que los profesionales lo estimen necesario, los pacientes podrán acceder a pruebas analíticas --analizadores sanguíneos y medidores automáticos adquiridos específicamente para este tipo de asistencia--, así como pruebas diagnósticas radiológicas para patologías osteomusculares e incluso torácicas.

Los cuatro DUAP, dependiendo de su ubicación concreta, estarán dotados de tres o cuatro equipos formados por un profesional médico y otro de enfermería, un administrativo, un técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), un celador y un técnico de radiología.

En total, la plantilla está formada por 28 médicos, 26 profesionales de enfermería, 8 TCAEs, 8 celadores y 8 administrativos.

Además, los cuatro centros contarán con personal de seguridad desde la apertura hasta el cierre y los servicios de limpieza también han aumentado sus horas de contratación.

En cuanto a la atención domiciliaria, durante el horario de apertura de los DUAP, la asistencia domiciliaria será prestada por el Servicio del 061.

RESPUESTA DE LOS PROFESIONALES

Borraz ha explicado que tras los sucesivos llamamientos realizados por sectores, el nuevo servicio ya ha cubierto sus plazas en medicina y enfermería y cuenta con 35 profesionales voluntarios en ambas categorías en un proceso que sigue abierto y cuyos nuevos inscritos "van en aumento".

La gerente única de AP ha alabado el "compromiso" demostrado por los profesionales con el nuevo modelo, la ciudadanía y el Servicio Aragones de Salud tras conocerse que se han inscrito en los cursos de autoformación habilitados por el Salud más de 200 médicos, más de 300 enfermeras y alrededor de 200 profesionales entre TCAEs y auxiliares.

CAMPAÑA DE INFORMACIÓN

Para dar a conocer todas las novedades, en los próximos días y de forma progresiva, se van a enviar notificaciones emergentes a los móviles de todos los ciudadanos que tienen su tarjeta sanitaria en la ciudad de Zaragoza y tienen instalada en su móvil la aplicación de Salud Informa.

En esas modificaciones, se informa de que desde el 1 de diciembre cambia el lugar de prestación de la atención y se les dirige a Salud Informa, donde van a poder mirar qué centro de especialidades les corresponde. Para ello, desde el Departamento se insta a los ciudadanos a actualizar la aplicación de Salud Informa.

También se van a colocar carteles informativos en todos los centros de salud y farmacias de la ciudad de Zaragoza, indicando cuál es el Dispositivos de Urgencia en Atención Primaria que les corresponde. Y a partir de la semana que viene se van a realizar campañas informativas en los medios de comunicación.

El Centro Médico de Especialidades Grande Covián (sector Zaragoza I) abarca los centros de salud Actur Norte, Actur Oeste, Actur Sur, Arrabal, Avenida Cataluña-La Jota, Barrio Jesús, Parque Goya, Santa Isabel y Zalfonada-Picarral.

Por su parte, el CME Pablo Remacha (sector Zaragoza II), incluye los centros de salud Fuentes Norte, Rebolería, San José Centro, San José Norte, San José Sur-Canal Imperial, Torre Ramona, Torrero Este-La Paz y Venecia-Canal Imperial. En el mismo sector, el CME Ramon y Cajal atenderá a los pacientes de los centros de salud Almozara, Casablanca, Fernando el Católico, Miraflores-Sagasta, Parque Roma, Puerta del Carmen, Romareda-Seminario, Ruiseñores-Sagasta, San Pablo y Valdespartera.

Y el cuarto DUAP, el CME Inocencio Jiménez, presta servicio a los usarios de los centros de salud Bombarda, Delicias Norte, Delicias Sur, Miralbueno-Garrapinillos, Oliver, Univérsitas y Valdefierro.