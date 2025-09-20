Nueve jóvenes aragoneses comparten sus propuestas sobre movilidad en el V Foro Transpirenaico de la Juventud

La delegación aragonesa la han formado 9 jóvenes -hubo una baja por enfermedad- y la técnico del IAJ. - INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

ZARAGOZA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de 9 jóvenes aragoneses, coordinados por el Instituto Aragonés de la Juventud, han participado en el V Foro Transpirenaico de la Juventud (5FTJ), un encuentro que ha congregado a más de 60 participantes procedentes de España, Francia y Andorra para debatir y proponer soluciones a los desafíos de movilidad, empleo y vivienda que comparten quienes viven en los Pirineos.

La quinta edición del Foro se ha desarrollado desde el pasado jueves y hasta este domingo en Canillo, en Andorra, y en la localidad catalana de La Seu d'Urgell.

Las delegaciones que han asistido, cuyos integrantes tienen entre 18 y 30 años, proceden de los siete territorios que integran la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP) -Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña y Andorra- y se ha desarrollado el amparo del proyecto Trampoline II, con financiación de la Unión Europea a través del programa Interreg POCTEFA 2021-2027.

El objetivo de este encuentro es fomentar la cooperación entre todos los territorios de la CTP para hacer posible una movilidad transfronteriza, con oportunidades de formación y empleo. Durante esta estancia los participantes han podido compartir sus propuestas y reivindicaciones. La directora gerente del IAJ, Cristina Navarro, ha subrayado que "los jóvenes no son el futuro, sino el presente, y por eso es tan importante poner sobre la mesa sus problemas y reivindicaciones".

Así, Navarro ha destacado la importancia de citas como ésta para "reforzar el papel de la juventud en las políticas públicas" y escuchar sus ideas sobre movilidad transfronteriza, empleo, vivienda y sostenibilidad para "transformar el territorio": todas sus prioridades quedan reflejadas en la Hoja de Ruta Transpirenaica de la Juventud 2030.

El programa del Foro ha incluido sesiones de trabajo y debate y también actividades culturales y de convivencia, como un taller de música, instrumentos y danzas tradicionales del Pirineo y el concurso gastronómico Pirichef. Los representantes institucionales han destacado "el compromiso, el entusiasmo y la participación" de los jóvenes que se han desplazado en representación de Aragón al Foro: la sexta edición se celebrará en Navarra.