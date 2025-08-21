El nuevo cabezudo de la comparsa de San José homenajea al primer maestro cervecero de La Zaragozana

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, con el nuevo cabezudo de la comparsa de San José que homenajea al primer maestro cervecero de La Zaragozana, Charles Schlaffer - DANI MARCOS

ZARAGOZA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nuevo cabezudo de la comparsa del distrito zaragozano de San José homenajea al primer maestro cervecero de La Zaragozana, Charles Schlaffer, quien llegó desde Alemania para trabajar en esta empresa fundada hace 125 años.

Charles Schlaffer viajó desde la Universidad de Weihenstephan (Alemania) hasta Zaragoza para elaborar cerveza con el agua y la cebada de la ribera del Ebro. Su llegada marcó el inicio de una tradición que este año cumple 125 años de historia ligada al distrito de San José.

La creación se ha encargado a la también empresa centenaria especializada en la fabricación de gigantes y cabezudos, Aragonesa de Fiestas. Se ha inspirado en un cartel de La Zaragozana de los años 20 del siglo pasado que colocaba en la entrada de los bares, donde aparece su maestro cervecero vestido con gorra azul y mandil de trabajo.

A la presentación del maestro cervecero de La Zaragozana ha asistido la alcaldesa, Natalia Chueca,; la presidenta de la Junta de Distrito y consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández; el consejero de Presidencia, Ángel Lorén; el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Ambar, Enrique Torguet; y el presidente de la Comisión de Fiestas de San José, Aitor Palos.

Durante la presentación, Sara Fernández, ha destacado que "esta figura resume el espíritu obrero del barrio que nació al amparo de novedosas fábricas, entre ellas, la de la elaboración de cerveza".

ESTE SÁBADO

Aitor Palos ha explicado que "el personaje era material de cabezudo de los pies a la cabeza, y esta cabeza es tan grande porque está llenísima de historias".

Por su parte, Enrique Torguet ha subrayado que "formar parte de la comparsa es hacer lo que más nos gusta: festejar con nuestros convecinos la historia y los buenos momentos".

Este sábado, 23 de agosto, en el inicio de las fiestas de San José, el nuevo cabezudo saldrá por primera vez a la calle para acompañar los desfiles.

Lo hará al son de una copla que recuerda su origen alemán: "El maestro cervecero, hablaba raro el señor, pero al probar su cerveza, todo el barrio lo adoró".

Los cabezudos, reconocidos oficialmente como Bien de Interés Cultural Inmaterial, son transmisores de memoria colectiva y símbolos de cohesión social. Con la llegada del Maestro Cervecero, el barrio de San José refuerza la conexión entre su patrimonio festivo y una de sus tradiciones industriales más queridas, ha indicado la empresa que comercializa sus productor con el nombre de Cerveza Ambar.