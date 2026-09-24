El nuevo estadio Pinilla recibe el visto bueno de Patrimonio y avanza hacia la redacción del proyecto de ejecución

Nuevo Estadio Pinilla. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Patrimonio Cultural ha emitido un informe favorable al anteproyecto del nuevo estadio de fútbol Pinilla de Teruel, un paso decisivo que permite avanzar hacia la redacción del proyecto de ejecución de una infraestructura deportiva de gran repercusión e importancia social para la ciudad.

Tras recibir este informe, el Ayuntamiento de Teruel ha trasladado el visto bueno a la empresa redactora para que continúe con el desarrollo del proyecto de ejecución. El informe de Patrimonio considera que el anteproyecto presentado cumple las prescripciones establecidas por este organismo y únicamente plantea un ajuste en la inclinación de la cubierta de la tribuna principal, con el objetivo de reducir su altura unos centímetros.

El proyecto contempla una instalación deportiva moderna, funcional, accesible y adaptada a las necesidades actuales de Teruel. El nuevo campo contará con un terreno de juego de césped natural de última generación, preparado para un uso intensivo y con sistemas avanzados de drenaje, riego y aireación, además de un recinto cerrado y cubierto mediante una estructura envolvente adaptada a las condiciones climatológicas de la ciudad. La futura instalación permitirá dar servicio a los equipos de la zona y responde, además, a una demanda histórica del club. El anteproyecto se plantea también con el objetivo de cumplir las exigencias establecidas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para los estadios de 1ª RFEF.

Entre sus principales características destaca el aumento de la capacidad mínima hasta las 3.200 localidades. El proyecto prevé la demolición y construcción de nuevos graderíos en la Tribuna, la grada Este, la grada Norte y la grada Sur, con visibilidad total desde todas las localidades, sin pilares ni obstáculos visuales, y con cubierta en todas las plazas. Asimismo, todos los accesos, anchos de paso, escaleras y recorridos se adaptarán a la normativa vigente, de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación (CTE), las Normas para Instalaciones Deportivas y de Esparcimiento (NIDE) y el Real Decreto 2816/1982.

El recinto incorporará zonas reservadas para personas con movilidad reducida y garantizará la accesibilidad universal en todos los recorridos públicos.

UNA INSTALACIÓN PREPARADA PARA LA PRÁCTICA FEDERADA

El terreno de juego será objeto de una renovación integral. El proyecto contempla la renovación del sistema de riego, con especial atención a las canalizaciones exteriores, además de la renovación de la bomba y el depósito o aljibe y el estudio de su mejor ubicación dentro de la nueva distribución del estadio. También se renovará por completo el césped.

En materia de accesos, se mantendrán los existentes desde la avenida de Aragón, que permiten tanto la retirada de los residuos procedentes de la siega del césped como el acceso rodado a la pista de vóley playa existente en el complejo. El proyecto prevé, además, un acceso rodado directo al terreno de juego desde la calle Barcelona para garantizar la entrada de ambulancias y vehículos de mantenimiento. La circulación interior permitirá acceder a las distintas gradas sin barreras arquitectónicas y con plena accesibilidad una vez dentro de las instalaciones.

La ampliación del aforo hasta las 3.200 localidades se llevará a cabo mediante la demolición y nueva construcción de los graderíos actuales y la creación de las gradas Norte y Sur. En la grada Este se proyecta un vomitorio para facilitar el acceso a estas nuevas zonas y garantizar un flujo continuo de personas sin barreras arquitectónicas. El nuevo campo dispondrá también de los espacios necesarios para el funcionamiento del estadio y para los clubes y entidades usuarias.

El proyecto contempla vestuarios, sala médica, sala de fisioterapia, sala de prensa, áreas técnicas y almacenes, además de zonas funcionales para el Ayuntamiento, sistemas de control de accesos y seguridad y los espacios necesarios para cumplir el programa de necesidades establecido para este tipo de instalaciones.

El diseño elaborado por Increa Ingeniería recoge las necesidades obligatorias y complementarias incluidas en el "Anexo VII. Programa de necesidades", además de las incorporadas en reuniones posteriores.

COLABORACIÓN AYUNTAMIENTO Y GOBIERNO DE ARAGÓN

El avance del anteproyecto es fruto de la colaboración institucional entre el Ayuntamiento de Teruel y el Gobierno de Aragón, que permitirá dotar a la ciudad de una infraestructura deportiva moderna, segura, accesible y preparada para el futuro. Gracias a esta colaboración el proyecto ha pasado de la remodelación del actual campo de fútbol Pinilla a la construcción del Estadio Pinilla.

El protocolo establece las responsabilidades de ambas administraciones. El Ayuntamiento de Teruel se compromete a poner a disposición los terrenos necesarios y las autorizaciones pertinentes, redactar y aprobar el proyecto técnico y asumir la titularidad, gestión y mantenimiento de la instalación una vez finalizada. También coordinará las actuaciones municipales necesarias para garantizar la correcta ejecución del proyecto.

Por su parte, el Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, participará en la financiación de la actuación, prestará asistencia técnica para la definición y supervisión del proyecto y fomentará la coordinación institucional con el objetivo de garantizar que la nueva infraestructura cumpla los estándares técnicos y deportivos exigidos.

Desde el Gobierno de Aragón se destaca la apuesta por unas infraestructuras deportivas modernas, seguras y accesibles en todo el territorio aragonés y se considera este proyecto una inversión estratégica para Teruel, ya que permitirá mejorar las condiciones para la práctica deportiva, favorecer la tecnificación y ofrecer espacios adecuados para los deportistas.

El nuevo estadio de fútbol Pinilla se plantea, de este modo, como una infraestructura de referencia para la práctica deportiva federada y como un equipamiento preparado para responder a las necesidades actuales y futuras de los equipos y deportistas de Teruel.