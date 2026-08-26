El nuevo Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel inicia su puesta en marcha progresiva el 1 de septiembre

Nuevo Hospital 'Obispo Polanco'. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

TERUEL 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel comienza su puesta en marcha progresiva el próximo 1 de septiembre con el inicio de la actividad de las consultas externas de cuatro especialidades: Rehabilitación, Endocrinología, Reumatología y Oncología Radioterápica.

Estas son las primeras consultas que se desarrollen en las nuevas instalaciones hospitalarias y atenderán aproximadamente a 260 pacientes semanales durante las primeras semanas de actividad.

El inicio de estos servicios marca el inicio de un proceso progresivo de implantación de la actividad asistencial en el nuevo centro.

A partir de septiembre continuará el traslado escalonado de consultas externas desde el Hospital Universitario Obispo Polanco y, entre septiembre y diciembre, está prevista la incorporación de nuevas especialidades. Se contempla que sean las de Traumatología, Dermatología, Cirugía General y Medicina Interna.

NUEVAS INSTALACIONES PARA REHABILITACIÓN

Entre las consultas que se trasladan destaca el área de Rehabilitación, que abrirá junto con el nuevo gimnasio terapéutico. Este espacio cuenta con acceso independiente desde la calle, adaptado para personas con movilidad reducida, y una superficie cercana a los 1.000 metros cuadrados.

Por estas instalaciones pasarán alrededor de 140 pacientes semanales. El servicio dispondrá inicialmente de dos consultas médicas, una consulta específica de terapia ocupacional y diferentes áreas destinadas a tratamientos como suelo pélvico, linfedema, presoterapia, magnetoterapia, electroterapia y baño de parafina.

El nuevo gimnasio incorpora equipamiento renovado y nuevas prestaciones, entre ellas una grúa de techo para la rehabilitación de pacientes con movilidad reducida, además de espacios y dispositivos destinados a favorecer una atención más especializada y cómoda para los pacientes.

La puesta en marcha de la consulta específica de Terapia Ocupacional supone asimismo una mejora respecto a las instalaciones actuales y permitirá ampliar la cartera asistencial disponible.

ENDOCRINOLOGÍA Y REUMATOLOGÍA

El traslado incluye también la consulta de Endocrinología, que prevé atender alrededor de 60 pacientes semanales, y la de Reumatología, cuya actividad inicial se sitúa en torno a 30 pacientes por semana.

Por su parte, la actividad de Oncología Radioterápica se desarrollará de forma progresiva. En una primera fase se mantendrán las consultas de seguimiento que actualmente se realizan en Teruel para pacientes tratados mediante radioterapia en Zaragoza, con entre 25 y 30 consultas semanales.

Posteriormente se incorporará el TAC de planificación asociado al tratamiento radioterápico y, una vez culminado el proceso de autorización y puesta en marcha del acelerador lineal, los pacientes podrán completar en Teruel todo el circuito asistencial de Oncología Radioterápica, evitando desplazamientos a Zaragoza.

La disponibilidad de este equipamiento permitirá hacer realidad una de las principales demandas sanitarias de la provincia y reforzará la capacidad asistencial del nuevo hospital.

La entrada en funcionamiento de estas primeras consultas constituye el comienzo de una fase clave en la apertura del nuevo Hospital de Teruel que se realizará de forma progresiva. Algunas de estas primeras consultas estarán en su ubicación definitiva, como Rehabilitación, pero otras no. Por ahora, van a estar todas emplazadas en la misma zona, en planta calle de una de las alas del hospital.

El objetivo es que acceso para los pacientes sea a través de una entrada única, lo que facilita la accesibilidad de usuarios y trabajadores.

Como ocurre en cualquier apertura hospitalaria de estas características, la actividad se irá incrementando de manera progresiva. Además, entre septiembre y diciembre continuará el traslado de otras consultas externas al nuevo edificio.

Posteriormente, se completará la transferencia escalonada del resto de servicios hospitalarios, con el objetivo de garantizar en todo momento la mejor atención a los pacientes y la máxima seguridad durante el proceso.

El nuevo Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel atenderá a una población de referencia de alrededor de 80.000 personas de la provincia de Teruel y permitirá ofrecer una asistencia sanitaria más moderna, accesible y resolutiva, así como dotar a la provincia de unas instalaciones acordes con las necesidades asistenciales del siglo XXI.