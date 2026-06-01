El nuevo viaducto de Quiebracántaros, en Cedrillas (Teruel), mejora su seguridad tras sustituir una curva peligrosa

El director general de Carreteras e Infraestructuras del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Arminio, ha supervisado la entrada en servicio del nuevo viaducto de la A-226. - GOBIERNO DE ARAGÓN

CEDRILLAS (TERUEL), 1 (EUROPA PRESS)

El director general de Carreteras e Infraestructuras del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Arminio, ha supervisado este lunes la apertura del nuevo viaducto de Quiebracántaros, situado en el punto kilométrico 24,100 de la A-226, en el término municipal de Cedrillas (Teruel), en el que se ha sustituido una curva cerrada y peligrosa, tras unas obras que se han prolongado durante 14 meses.

Entre las particularidades técnicas del nuevo puente destaca la construcción de los alzados de las pilas y dinteles mediante cimbra autoportante, un sistema que ha permitido hormigonar los tableros sobre los que discurre la calzada sin necesidad de apoyarse directamente en el terreno, utilizando una estructura que se fue trasladando a lo largo del puente por sus propios medios, avanzando de un vano a otro.

El resultado es un puente de 105 metros de longitud y 11 metros de anchura, con una estructura de tres vanos de 35 metros de luz, cuyo tablero descansa sobre cinco grandes vigas de doble T con un canto de 2,05 metros y un peso de 65 toneladas cada una que le confieren una gran resistencia.

Casi dos años después del inicio de las obras del Plan Extraordinario de Carreteras (PEC), las actuaciones en las 51 vías autonómicas incluidas en dicho plan ya se encuentran al 65% de ejecución.

Entre ese más de medio centenar de carreteras se encuentra la A-226, que une Teruel con el límite de la provincia con Castellón, y que este lunes ha sido protagonista con la inauguración del puente que permite salvar el barranco de Quiebracántaros con mayor seguridad.

UN 83% DE EJECUCIÓN

Concretamente, la A-226 pertenece al Itinerario 9 del PEC, donde "ya se ha completado el 100% de los acondicionamientos integrales en los 184 kilómetros de las carreteras A-226, A-227, A-1512 y A-1703 que lo componen, mientras que los trabajos de rehabilitación del firme se encuentran ya al final de su ejecución", según ha confirmado Miguel Ángel Arminio.

De esta manera, el grado de ejecución del itinerario supera ya el 83%, lo que se traduce en la ejecución de 33 de los 41 millones de inversión que contempla el itinerario, distribuidos en siete unidades de ejecución.

"Podemos decir que las obras avanzan a buen ritmo y que alguna carretera, como es el caso de la A-1703, estará acabada este mismo mes de junio, mientras que el resto de tramos correspondientes a las otras tres vías estarán finalizados a lo largo del mes de julio, según el plan de obras de la concesionaria Teruel Este-Oeste", ha concluido Arminio.