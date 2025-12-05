Los nuevos autobuses turísticos 100% eléctricos comienzan a prestar servicio este puente de la Constitución

Se trata de tres vehículos 100% eléctricos cero emisiones, dos de ellos adquiridos con fondos europeos. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Zaragoza estrena durante este puente de la Constitución los nuevos autobuses turísticos que prestarán servicio durante esta Navidad, incluyendo un horario especial para disfrutar y contemplar las luces navideñas que decoran la ciudad estos días tan entrañables.

Se trata de tres vehículos 100% eléctricos cero emisiones, dos de ellos adquiridos con fondos europeos dentro del plan de renovación de la flota de autobuses para hacer de Zaragoza una ciudad moderna y respetuosa con el medio ambiente. De hecho, la capital aragonesa fue reconocida por su compromiso con la sostenibilidad, en Sustainability Day celebrado en el Museo Reina Sofía en Madrid, por ser la primera ciudad española con un servicio de bus turístico completamente eléctrico.

Los tres buses de Avanza, con dos pisos de altura, han sido presentados hoy por la consejera de Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, en la plaza Lucas Miret, donde han lucido ya con el nuevo vinilado, cada uno diferente.

Fernández ha estado acompañada por la artista zaragozana Eva Armisén, quien ha realizado el diseño de uno de los tres autobuses. Con su trazo inconfundible, la ilustradora ha dibujado a dos baturros, que aparecen en el centro junto a la frase 'Hola, Zaragoza', convirtiendo el bus en una obra artística itinerante y en una muestra del enorme talento aragonés.

El segundo de los buses ha sido vinilado con la nueva imagen turística de la ciudad simbolizada en una ventana con forma de Zeta, presentada el pasado mes de septiembre, mientras que el tercero, que también lleva la imagen de la nueva marca, luce para estos días una decoración navideña. Con este bus, se realizará un recorrido de una hora de duración para contemplar la ciudad iluminada con las luces navideñas.

La consejera de Turismo, Sara Fernández, ha afirmado que Zaragoza vive un momento único con un incremento notable del número de turistas en el último año. "Cada vez más turistas quieren conocer nuestra ciudad atraídos por su gran oferta turística, desde el patrimonio monumental y artístico hasta la gastronomía la agenda cultural o los eventos deportivos. Y en este contexto, queremos mostrar a los visitantes nuestra mejor imagen y el proyecto de ciudad sostenible que estamos construyendo", ha indicado.

Hasta el 30 de noviembre de 205, un total de 30.343 viajeros han utilizado el bus turístico, consolidando este servicio como una de las actividades más demandadas para descubrir Zaragoza.

HORARIOS

El servicio de bus diurno comenzará este puente de la Constitución, entre el 6 y el 8 de diciembre, en horario de mañana, a las 10.30 y a las 13.30 horas, y por la tarde a las 18.00 horas, con frecuencia de paso cada treinta minutos. Se retomarán en el periodo de las vacaciones navideñas, entre el 26 de diciembre y 5 de enero (excepto los días 31 y 1, y el 5 por la tarde debido a la coincidencias con la Cabalgata de Reyes), con salidas a las 10.30, 12.00, 13.30 y 18.00 horas.

Además, el Megabús con animación teatralizada para el público familiar circulará los días 6, 7 y 8 de diciembre a las 16.15 horas y entre el 26 de diciembre y el 4 de enero con salidas a las 16.30 horas (excepto días 31 de diciembre, 1 de enero y el 5 de enero por la tarde). El billete es válido durante 24 horas y permite subir y bajar durante todo el día sin límite en cada una de las 16 paradas.

El precio es de 10 euros con tarifas especiales y hay promociones con el Acuario y el Mobility Museum. Por otro lado, el bus de la Navidad para contemplar la ciudad iluminada prestará servicio entre el 6 y el 8 de diciembre, con salida en la calle Don Jaime, a las 19.00 horas. Además, circulará también los sábados 13 y 20 de diciembre con salida a la misma hora.

Durante las vacaciones navideñas, el bus pasará a ser diario, entre el 26 de diciembre y el 4 de enero, excepto el 31 y el 1 de enero, con salida a las 19.30 horas.

El recorrido permite disfrutar de las luces navideñas y de los lugares y monumentos más emblemáticos de la capital aragonesa, como el centro histórico de la ciudad el puente de Piedra, el balcón de San Lázaro o el Palacio de la Aljafería. El precio es también de 10 euros.

FONDOS EUROPEOS

Los tres vehículos han sido adquiridos en el ámbito de la concesión de servicio de autobús urbano que gestiona Avanza, dentro de su plan de renovación de flota previsto. Dos de los ellos han contado para su compra con ayuda de Fondos Europeos del Plan Extraordinario de Sostenibilidad Turística en Destino, gestionados a través del Gobierno de Aragón.

Por esta vía, el Ayuntamiento ha recibido, para este proyecto específico, 1,5 millones de euros, que cubren prácticamente el coste total de los dos autobuses. El tercero de los autobuses se incorpora dentro del plan habitual de renovación de flota previsto en la concesión de Avanza.

El global de la inversión en los 3 autobuses será de alrededor de 2,4 millones de euros. El fabricante ha sido seleccionado es UNVI, cuyo bus eléctrico de doble planta está homologado en el mercado español. Además, se ha contado con la referencia de varias ciudades europeas (Amsterdam, Bruselas, Londres, París) y de otros operadores de transporte españoles que han confiado en este fabricante y con buenos resultados.

El modelo elegido es el UNVI i23 con 4 packs de baterías, con capacidad de 289 Kwh (72,4 Kwh cada batería). con motor en el eje. En cuanto a la autonomía mínima, tras ocho años de uso y en las peores condiciones climatológicas, el fabricante la sitúa en 165 kilómetros. Cada bus tiene capacidad para 65 personas sentadas, sí como espacio reservado y rampa para persona con silla de ruedas.