El número de víctimas de la violencia de género aumentó en Aragón un 28 por ciento en el primer trimestre del año

ZARAGOZA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 863 mujeres fueron víctimas de delitos de violencia de género en Aragón entre los meses de enero a marzo de 2022. Estos datos, recogidos en el Informe anual sobre violencia de género que hoy ha hecho público el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, ponen de manifiesto que se ha producido un incremento del 28,4% en el número de víctimas respecto del año anterior.

De ellas 459 eran mujeres españolas y 404 extranjeras. Este dato indica que el 12,9% de mujeres por cada 10.000 habitantes han sufrido algún tipo de agresión en este periodo de tiempo.

Aumentan también el número de denuncias. Los juzgados de Violencia

sobre la Mujer, durante el primer trimestre del año, tramitaron un 21,3% más de denuncias que las recibidas en el mismo periodo de 2021. En este periodo de 2022 estos órganos judiciales han registrado 973 denuncias y 112 partes de lesiones.

De las denuncias presentadas el 52,4% de los casos (510) fueron hechas por la mujer víctima de la agresión, el 34,4% (335) fueron por intervención policial, y el 1,5% (15) por denuncia de algún familiar.

Comparando estos datos con los registrados en los tres primeros

meses de 2021 se aprecia un incremento del 87,5% en las denuncias

presentadas por los familiares y un incremento del 65,8% en las

presentadas por intervención policial en tanto que se produce un descenso en las denuncias presentadas por las victimas tanto en sede policial --menos 1,4%-- como ante los juzgados --menos 92,3%--

Por lo que a renuncias se refiere el incremento es del 165,6% frente al año anterior. Mientras que en 2021 fueron 122 las mujeres que se acogieron a la dispensa de la obligación de tener que declarar como testigo, en 2022 solicitaron este derecho 324 mujeres --172 españolas, frente a las 45 del año anterior, y 152 extranjeras frente a las 77 que lo pidieron el pasado año--.

ÓRDENES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

De igual manera el informe recoge un incremento en las órdenes y medidas de protección incoadas, un 28,7%, en las adoptadas, un 25,5%, y en las denegadas, un 35,7%. Durante el primer trimestre de 2022 los juzgados aragoneses de Violencia sobre la Mujer tramitaron 233 órdenes y medidas de protección, el 90,46% de ellas a instancia de la víctima. En total se adoptaron 192 órdenes de las cuales 165 (el 87,91%) a petición de la víctima, 11 lo fueron de oficio, 16 a instancias del Ministerio Fiscal y de las restantes: 3 fueron inadmitidas y 38 denegadas.

Dentro de la órdenes y medidas de protección solicitadas al juzgado el mayor número de ellas fueron pedidas por mujeres mayores de edad --133 por españolas y 92 por extranjeras--. A ellas hay que sumar las ocho pedidas por mujeres menores de edad entre las que una sola era

extranjera.

Estas medias de protección se solicitaron en 149 casos siendo el

denunciado un hombre español y en otros 84 un hombre extranjero. En total los juzgados especializados en Violencia sobre la Mujer enjuiciaron a 187 hombres, un 24,7% mas que el año anterior, y el porcentaje de las condenas entre los enjuiciados fue del 89,84%. De los 168 condenados por sentencia, 97 era españoles y 71 extranjeros, y 19 resultaron absueltos.

Las cifras facilitadas indican que en el 44,64% de los casos el vínculo entre víctimas y agresor era el de una relación afectiva terminada. En el 36,05% la agresión se produjo dentro de la relación afectiva. En el 9,87% la relación era de cónyuges y en el 9,44% de excónyuges.

DELITOS, SEÑALAMIENTOS Y SOBRESEIMIENTOS

De las causas abiertas en Aragón durante los tres primeros meses del año en los juzgados de Violencia sobre la Mujer, el mayor número de ellas, 910 asuntos, fueron por lesiones y malos tratos, 208 por quebrantamiento de penas y medidas, 127 por delitos contra la libertad, contra la libertad y la indemnidad sexual y contra la integridad moral, 31 contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, 29 contra el honor y 2 contra derechos y deberes familiares.

A lo largo del trimestre estos juzgados especializados celebraron 126 vistas orales por delitos penales leves y 76 por señalamientos civiles. De las causas abiertas, 125 procesos finalizaron en una conformidad, 692 asuntos fueron sobreseídos (21 por sobreseimiento libre y 325 por sobreseimiento.

Son distintas las razones que han dado lugar a estos sobreseimientos: no haber indicios racionales o no encontrarse justificada la causa del delito, porque los hechos denunciados no son constitutivos de delito, por no haber autor conocido o determinado, o por exención de la responsabilidad criminal.