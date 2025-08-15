Los obispos de Aragón trasladan su pesar por el fallecimiento del expresidente del Gobierno autonómico, Javier Lambán

Archivo - El obispo de la Diócesis de Tarazona, Vicente Rebollo - DIÓCESIS DE TARAZONA - Archivo

ZARAGOZA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los cinco obispos de Aragón han expresado su pesar por el fallecimiento del expresidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán Montañés, quien no ha podido superar el cáncer que padecía desde hace más de cuatro años.

"Nos unimos al dolor de su familia, de sus amigos y de quienes hoy lloran su pérdida. Reconocemos en él a un servidor público que ejerció sus responsabilidades con coherencia e integridad, siempre al servicio de la sociedad aragonesa".

En el escrito conjunto, los obispos han señalado que "ha fallecido en la solemnidad de la Asunción de la Virgen María" y han pedido que la Virgen "nos ayude a elevar la mirada sobre los problemas y conflictos que a veces nos paralizan, a fin de buscar el bien común en Aragón, en España y en el mundo".

Los cinco obispos han manifestado que oran por su eterno descanso, confiando en la misericordia de Dios, y "pedimos para sus seres queridos el consuelo y la esperanza que brotan de la fe en Cristo resucitado".

"Que la Virgen del Pilar, patrona de Aragón, lo acoja bajo su manto y acompañe a todos los que hoy sienten su ausencia", concluye el texto.

El escrito está firmado por el arzobispo de Zaragoza, Carlos-Manuel Escribano Subías; el obispo de Barbastro-Monzón, Ángel-Javier Pérez Pueyo; el obispo de Teruel y Albarracín, José Antonio Satué Huerto; el obispo de Tarazona, Vicente Rebollo Mozos; y el obispo de Huesca y de Jaca, Pedro Aguado Cuesta.