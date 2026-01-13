Las obras del andador al IES Pirámide de Huesca avanzan para mejorar la seguridad y la conexión peatonal y ciclista

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y el concejal de Urbanismo, Iván Rodríguez, han visitado las obras. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y el concejal de Urbanismo, Iván Rodríguez, han visitado las obras de adecuación y señalización del andador al IES Pirámide, una actuación que permitirá mejorar la seguridad, la accesibilidad y la continuidad de los itinerarios peatonales y ciclistas en este entorno de la ciudad.

Durante la visita, han podido comprobar el desarrollo de unos trabajos que conectan el final de la avenida Martínez de Velasco con el acceso al IES Pirámide y la red de vías ciclables de la ciudad, enlazando con el itinerario existente hacia Cuarte (Vía 4 Huesca-Cuarte).

El proyecto actúa sobre un recorrido de casi 2.000 metros y está diseñado para permitir la circulación compartida y segura de peatones y bicicletas, con una anchura mínima general de 2 metros. La solución constructiva se adapta a la situación inicial de cada tramo, ya sea sobre aceras existentes, arcenes de carretera, antiguos trazados de calzada o zonas sin pavimentación previa. Entre las actuaciones que se están llevando a cabo se incluyen mejoras de accesibilidad, pavimentación y señalización.

En distintos puntos del itinerario se están ejecutando ampliaciones de la anchura pavimentada mediante solera de hormigón, conectada a la existente, y pavimentación con baldosa hidráulica similar a la actual; además, se están instalando elementos de protección en zonas con desnivel o cuneta y se adecuando los pasos de peatones y los cruces con viales mediante rebajes de bordillos y reconstrucción de vados.

También se contempla el marcado periódico de pictogramas y la reubicación de señalización vertical para garantizar la altura libre y la seguridad del recorrido. Los trabajos incluyen la instalación puntual de vallas y elementos de protección en aquellos tramos en los que resulta necesario reforzar la seguridad, especialmente en zonas con cunetas o desniveles y en puntos de proximidad al tráfico rodado, con el objetivo de evitar caídas y mejorar las condiciones de uso del itinerario.

En los tramos situados bajo los pasos superiores de la A-23, los trabajos resuelven el paso peatonal mediante una rejilla tipo tramex sobre estructura metálica para salvar la cuneta existente, y se incorporan balizas y señalización específica para reforzar la seguridad en las zonas de interacción con el tráfico rodado.

Uno de los aspectos más destacados de la intervención es la dotación de iluminación en aquellos tramos que carecían de ella hasta ahora. En concreto, se están instalando farolas solares autónomas con una separación aproximada de 20 metros, de modo que habrá luz desde la zona del cementerio municipal hasta el final del recorrido, mejorando notablemente la seguridad del itinerario, especialmente en horario nocturno.

La actuación contempla también medidas específicas en el entorno del cementerio y en otros puntos del trazado, como la mejora de la seguridad en pasos de peatones mediante señalización luminosa y elementos de alerta para los vehículos.

Asimismo, en el tramo de conexión final se acondiciona el enlace con el andador existente mediante una capa de zahorra artificial, compactada adecuadamente, para asegurar la continuidad del itinerario. Las obras están siendo ejecutadas por la Unión Temporal de Empresas formada por Serveo Servicios S.A.U. y Serveo Infraestructuras S.A., por un importe de 375.838,61 euros (IVA incluido).