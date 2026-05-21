Octavio López afirma que "la vivienda pública es innegociable" y que hay "un problema gravísimo" de escasez

El consejero de Vivienda, Fomento, Logistica y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, conversa con los dipuados Jesús Morales (PSOE) y Mascún Arista (CHA). - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha afirmado este jueves que "la vivienda pública es innegociable" y que hay "un problema gravísimo" de escasez de vivienda, especialmente entre los jóvenes.

López ha comparecido este jueves en la Comisión sectorial del Parlamento para exponer las líneas de actuación de su Departamento en la presente legislatura. Su prioridad es la política de vivienda, "sin que ello signifique que otras materias vayan a quedar relegadas a un segundo plano, ni mucho menos". En el Departamento los materiales están "a pie de obra".

"Ha tenido que llegar un partido liberal, acompañado otro partido liberal-conservador, para hacer política socialdemócratas en vivienda pública", ha espetado López a los socialistas, realzando el Plan Aragón Más Vivienda, de equipamientos públicos, y el uso de suelos dotacionales para construir vivienda pública, también la colaboración público-privada. "La vivienda pública es innegociable", ha proclamado, señalando que la escasez de vivienda "es un problema gravísimo" que sitúa estas políticas "a la altura" de la Sanidad.

El consejero remitirá a las Cortes autonómicas "bastante rápido", mucho antes de finalizar este año, el proyecto de ley de vivienda, que será "exactamente el mismo" que el que se presentó en la legislatura anterior, es decir, incorporando las enmiendas de los grupos aprobadas.

En agosto de 2023 "el punto de partida en vivienda era un folio en blanco, con unas exiguas 86 viviendas --públicas-- iniciadas" por parte del anterior Gobierno regional, unas cifras "objetivas", ha recalcado, exigiendo no poner en duda "datos objetivables".

Con el Gobierno de Azcón se ha pasado a 3.000 viviendas, la mitad en construcción, de forma que Aragón es "una Comunidad líder en viviendas protegidas" en régimen de alquiler.

En calificaciones provisionales, Aragón es la tercera comnidad autónoma en vivienda protegida, solo superada por Cataluña y Andalucía, ha continuado el consejero, prometiendo impulsar más de 4.000 viviendas públicas y aplicar el principio de prioridad nacional en el acceso a vivienda pública, con criterios de arraigo y "voluntad de permanencia".

El Plan Aragón Más Vivienda "no olvida a nadie", ha incidido Octavio López, avanzando que se rehabiitarán 335 viviendas en varios municipios con el Plan Más Vivienda 700. Se utiizarán los aprovechamientos urbanísticos de los PIGA para impulsar la construcción de vivienda en lugares como Teruel.

"Esta será la legislatura de la vivienda", ha proclamado López, quien ha reconocido que "los ciudadanos están hartos" y manifestando que en esta legislatura "se van a ver las viviendas".

CARRETERAS

En Carreteras, ha recordado que los "errores" de anteriores Gobiernos trajeron como consecuencia que en 2023 estuvieran consideradas las peores de toda España, apuntando que el déficit inversor con el Gobierno anterior era de más de 100 millones de euros.

"Para enmendar los olvidos del pasado" se presentará un Plan de Actuaciones Preferentes, partiendo del Plan General de Carreteras, y el Ejecutivo continuará reclamando los injustificables retrasos" en otras como la autovía Cuenca-Teruel.

"Ustedes están poniendo en evidencia la no gestión en ocho años de Gobierno en unas carreteras que no se han podido estropear en 30 meses", ha reprochado el consejero al PSOE.

En Transportes, se ha concluido la implantación del mapa concesional, siendo Aragón la primera Comunidad de España en implementarlo, pasando de tener paradas en 900 núcleos a 1.300 lugares, y con tarifas más bajas.

Tras reivindicar la Travesía Central Pirenaica y la finalización de las obras de la línea férrea Teruel-Sagunto, ha comentado que el aeropuerto de Zaragoza no es competencia de la Comunidad Autónoma y ha avanzado que en los próximos meses el presidente, Jorge Azcón, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, presentarán un plan para ampliar las conexiones de este aeropuerto con varios destinos, "a muchísimos lugares del mundo".

El aeropuerto de Teruel es "un éxito total", ha celebrado López, haciendo notar que "viene la gente a ponerlas". "Teruel está en el centro de todo", ha dicho, anunciando que en esta provincia "va a haber inversiones importantísimas".

"Platea se va a quedar corta", ha continuado, apostando por desarrollar la logística en localidades como Tarazona, Fraga y Alcañiz: "La logística goza de buena salud" en Aragón, ha celebrado. El Gobierno presentará en los próximos meses el nuevo Plan de Logística de Aragón, que será "positivo y potente".

DESPOBLACIÓN

"La lucha contra la despoblación no se hace con discursos vacíos, se hace con presupuestos", ha aseverado Octavio López, reconociendo que "no es suficiente" el esfuerzo realizado hasta ahora. Ha apostado por equilibrar la población en el territorio y ha comentado que se ampliará el Fondo de Cohesión Territorial.

En despoblación, "cuando acabe la legislatura vamos a estar todos insatisfechos". Se cerrará el convenio de colaboración con las diputaciones provinciales, "que van a asumir muchos trabajos de despoblación".

"OBJETIVOS REALISTAS"

En representación del PP, el diputado Antonio Romero ha resaltado que este no es "un Gobierno que improvise" ni un Departamento "que parta de cero, como en 2023", sino que "encara la legislatura con objetivos definidos y realistas", mientras que los socialistas "se mueven mejor en el ruido y la confrontación".

Romero ha apoyado la política de vivienda, con "un cambio significativo en poco más de dos años", aunque "queda mucho por hacer".

El portavoz adjunto del PSOE, Jesús Morales, ha exigido a López que no gestione la vivienda como un negocio, sino como un derecho. En el ámbito de carreteras le ha recordado que lleva tres años de consejero y "se puede hacer más", defendiendo las movilizaciones de los Martes Negros de Monegros, también en La Hoya de Huesca.

"Necesitamos una revisión completa de la red, hable con el territorio", le ha exigido, también que cuente con los alcaldes, y ha reivindicado actuaciones como la prolongación de la A-68.

En materia de transportes, ha defendido el trabajo previo del anterior Gobierno para elaborar el mapa concesional de transporte interurbano, señalando que "los planes se tienen que ir adaptando". Por otra parte, ha emplazado a López a aumentar el presupuesto para políticas de despoblación.

Desde el grupo de Vox, Ana Isabel Pardo ha puesto de relieve "la mayoría social que el 8 de febrero pidió un cambio de rumbo en la gestión" para "poner Aragón por delante de cualquier interés partidista".

Ha apuntado que con el Gobierno anterior se construyeron solo 86 viviendas públicas, "ocho años en los que Aragón pasó a tener la peor red viaria de España", con "carreteras degradadas, señalización deficiente y puntos negros repartidos por todo el territorio".

Pardo ha dicho que con el anterior Gobierno no había "realidades tangibles" en Platea y otros equipamientos logísticos y, también, que siguió avanzando la despoblación en el territorio, realzando las "nuevas prioridades" del Gobierno PP-Vox.

En el turno de CHA, el diputado Mascún Ariste ha llamado la atención sobre la realidad específica del medio rural, con viviendas en ruina y sin titularidad clara y numerosas casas por rehabilitar, con procesos jurídicos "lentisimos". Ha apostado por "avanzar fiscalmente" en el territorio y distinguir entre el pequeño propietario y el gran tenedor, alertando contra "los procesos especulativos".

El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha considerado que el tema de la despoblación "se ha quedado un poco olvidado" en el Departamento y ha pedido al consejero que precise a cuánto ascenderá la ampliación del Fondo de Cohesión Territorial, considerando "escaso" actualmente al ser el principal fondo contra la despoblación.