Octavio López destaca la "transformación" de Huesca en materia de vivienda en el inicio de las Fiestas de San Lorenzo

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, a la derecha, presencia el Chupinazo de las Fiestas de San Lorenzo, mientras la alcaldesa, Lorena Orduna, y el pregonero, Andrés Campo, se abrazan. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha aprovechado su presencia en el tradicional chupinazo que ha dado inicio a las Fiestas de San Lorenzo de Huesca para destacar la "transformación muy importante" que se está impulsando en materia de vivienda "para que los oscenses puedan quedarse en su ciudad".

"No solamente hay que venir --a Huesca-- de fiestas, no solamente hay que celebrar con los oscenses un día tan importante para ellos, sino venir en el día a día para ayudar al desarrollo económico, social y cultural de una ciudad tan importante para toda la Comunidad Autónoma", ha expresado López, que ha representado al Gobierno de Aragón en el inicio oficial de las Fiestas de San Lorenzo.

El consejero ha señalado que estos son sus primeros 'Sanlorenzos' como miembro del Ejecutivo autonómico, aunque conocía "la emoción" con la que se viven estas fiestas. "Me habían hablado del ambiente, me habían hablado de la sensibilidad, me habían hablado de la emoción de decir 'Viva San Lorenzo' en un día tan grande como es el 9 de agosto en Huesca", ha manifestado.

"Nosotros encantados de estar acompañando al Ayuntamiento, acompañando a la Alcaldesa y ayudando en todas las cosas que se necesitan en la ciudad de Huesca", ha remachado.