Octavio López está a la espera de los informes técnicos sobre las viviendas desalojadas por riesgo de derrumbe en Huesca

Personas desalojadas en el entorno de la plaza Santa Clara de Huesca. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha indicado que están a la espera de los informes técnicos pertinentes para saber si es un edificio o son los cuatro de la plaza Santa Clara de Huesca que se tienen que desalojar de forma definitiva por riesgo de derrumbe, aunque de manera preventiva se han desalojado a los 200 vecinos afectados este jueves.

Octavio López ha informado de que el Gobierno de Aragón está en contracto permanente con el Ayuntamiento de Huesca y este jueves el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, se desplazó a la capital oscense para visualizar el problema 'in situ', junto a la alcaldesa, Lorena Orduna.

A lo largo de este viernes el Gobierno de Aragón se volverá a reunir con el Ayuntamiento de Huesca y desde Dirección General de Vivienda, "ya se están visualizando posibles recursos alternativos para las personas que se puedan quedar sin vivienda".

Ha detallado que intentan recabar las soluciones habitacionales que se podrían dar a esos vecinos de "manera inminente y provisional, antes de dar una solución más definitiva".

En este sentido, ha puntualizado que desconocen si hay que tirar uno edificio o los cuatro, pero mientras tanto siguen en relación directa con la alcaldesa de Huesca "visualizando, en tiempo real, qué es lo que está pasando para intentar dar soluciones, sobre todo las de emergencia a la gente que se queda desprovista de un bien tan preciable, que es la vivienda".

Octavio López realizado estas declaraciones a los medios de comunicación durante la visita, junto a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y la ministra Portavoz, Pilar Alegría, a las obras de construcción de un promoción de 112 viviendas asequibles en Zaragoza, cofinanciadas por el Gobierno de España, en el marco del Plan de Vivienda en Alquiler asequible.