Octavio López exige a la alcaldesa de Pedrola la retirada inmediata del recurso contra la gigafactoría de Stellantis

El consejero de Vivienda, Fomento y Logística, Octavio Lópes, junto a la directora general de Planificación Logística y Ordenación del Territorio, Raquel Campos. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha pedido a la alcaldesa de Pedrola y secretaria general del PSOE Aragón, Manuela Berges, que reconsidere y retire de forma inmediata el recurso que ha presentado al Plan de Interés General de Aragón (PIGA) para la construcción de la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas, "en pro del interés general de Aragón, la seguridad que esperan los inversores y el coste reputacional que puede tener este conflicto para nuestra imagen industrial".

López, que ha mostrado su "perplejidad" por el recurso contencioso-administrativo, ha resaltado, en el transcurso de una rueda de prensa, que "Aragón necesita certidumbre para asentar la industria de presente y de futuro, necesita empleo y necesita instituciones capaces de una oportunidad histórica". El consejero ha comparecido ante los medios de comunicación junto a la directora general de Planificación Logística y Ordenación del Territorio, Raquel Campos.

Berges indicó este jueves, que el PIGA, además de aprobar una exención del Impuesto sobre las Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), "deja fuera una serie de infraestructuras para la entrada a la propia planta" que pertenecen a los términos municipales de Pedrola y de Figueruelas, estimando que el coste, en su caso, superaría los 800.000 euros y supondría una carga económica "extra" y "muy importante".

El consejero ha señalado que este recurso, admitido a trámite por el TSJA, "es tan incomprensible como incoherente", al tiempo que se ha preguntado "cómo puede explicar la alcaldesa de Pedrola un recurso que atenta contra la prosperidad y el empleo en su municipio y en otros muchos donde miles de familias viven de una industria a la que ahora se ataca por vía judicial".

López ha apuntado que "la única razón que se nos ocurre para que ahora el Partido Socialista de Pilar Alegría, a través de su número dos, es que quiera poner palos en la rueda del futuro de Aragón. Su interés, como siempre, por encima del de los aragoneses".

Ha continuado diciendo que "este recurso planteado contra la gigafactoría no tiene ningún sentido porque va en contra de un ecosistema industrial construido durante más de cuatro décadas. Un proyecto, con 4.100 millones de inversión, respaldado por el Gobierno de España y con vocación de convertirse en uno de los grandes referentes europeos". Por ello, ha trasladado a la alcaldesa lo siguiente: "¿Cuántas familias de Pedrola viven de la fábrica de Stellantis y cuántas se benefician de sus positivos efectos en la industria de la automoción? ¿Se ha parado a pensarlo?".

Para Octavio López, "la alcaldesa se hace partícipe de un problema que no existe, reivindica algo que no le corresponde, invoca y expone unas circunstancias que no son verdad". Por ello, le ha pedido que retire de manera inmediata este recurso que "ni procede ni es justo ni oportuno.".

Si no lo hace, "que al menos dimita, como secretaria de organización del Partido Socialista Obrero Español en Aragón, cargo que debe contemplar desde un ejercicio de la política responsable, una visión global, mucho más amplia que la visión legítima que puede tener un alcalde. Y si eso no ocurre, que la señora Alegría proceda a su cese inmediato si quiere tener una mínima credibilidad en el ejercicio de su cargo en defensa del proyecto más importante para Aragón y para los aragoneses".

El consejero ha argumentado en que "no puede ser que pongamos en duda el proyecto de inversión y generación de empleo más importante de los últimos años al margen de los proyectos relacionados con los centros de datos. Este no es un proyecto de centros de datos, es un proyecto industrial que consolida la industria de la automoción en Aragón, la industria que ha mantenido el PIB y la renta per cápita de los aragoneses durante los últimos 40 años, que consolida esa inversión, que consolida ese mantenimiento de empleo y que genera 4.000 empleos nuevos, además de más de 4.000 millones de inversión inicial, con las nuevas tecnologías máximas de lo que es una gigafactoría con visión absolutamente europea, si no mundial".

FLAGRANTE CONTRADICCIÓN

Asimismo, ha expuesto que "nos encontramos ante una flagrante contradicción entre las alegaciones de 2025 del Ayuntamiento, que mostró su total conformidad con el proyecto y que se ciñieron a cuestiones energéticas ajenas absolutamente al PIGA, a la motivación expresada en el recurso".

Ha añadido: "Esto que ha sucedido es muy grave para la reputación de la comunidad autónoma, para los intereses generales de los aragoneses y, desde luego solicito, reitero que se retire ese recurso".

López ha manifestado acerca de las infraestructuras de acceso y la carretera de circunvalación, a lo que alude la alcaldesa, que los accesos a la planta dependen de la autovía estatal A-68 y la carretera autonómica A-122. En cuanto a la circunvalación, la vía perimetral de 7,4 kilómetros solo afecta un kilómetro al término municipal de Pedrola.

"En principio, se sigue manteniendo entre la antigua Opel y los propios ayuntamientos desde la perspectiva de la buena fe, en la que van haciendo los mantenimientos oportunos, pero que si ese hubiera sido el problema y se hubiera comentado en tiempo y forma, estoy absolutamente convencido que en una operación de esta inversión no se va a poner parte de la empresa el mantenimiento de un kilómetro de 7,4 de circunvalación".

A este respecto, también ha querido aclarar que en el PIGA "no hay ninguna obligación expresa para que el Ayuntamiento de Pedrolá tenga que hacer un coste de inversión. Este vial sigue existiendo tal y como viene existiendo en los últimos cuarenta años, se sigue manteniendo y actuando en él como se viene haciendo en los últimos cuarenta años. El PIGA no afecta ni impone ningún tipo de restricción ni modificación".

La afección del PIGA en el término municipal de Pedrola comprende únicamente el 1,2% de la superficie total y corresponde a una subestación eléctrica, ha comentado el consejero.

En cuanto al ICIO, otro de los argumentos de la alcaldesa, López ha recordado que por la propia naturaleza del PIGA, "no se puede percibir, según la sentencia del Tribunal Constitucional. Y estaríamos hablando, en todo caso, del 1,2% de ese ICIO hipotético". Así, ha apostillado que los PIGA "si no se modifica lo que determina la legislación, no da lugar a que los ayuntamientos puedan percibir el ICIO".