La ocupación hotelera en Calatayud llega al 85% durante este puente festivo

ZARAGOZA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ocupación hotelera en Calatayud ha llegado al 85% este puente, según los datos de los cinco establecimientos hoteleros de la ciudad, que desde el pasado viernes y hasta este lunes han tenido en general una alta ocupación. La media de todos ellos ha sido del 85% llegando algunos o superando el 90%.

Este puente festivo de diciembre es uno de los que acerca a la capital bilbilitana a más visitantes, que hacen escapadas para conocer el patrimonio monumental de la ciudad y el entorno natural, aprovechando la organización de actividades navideñas como el mercado o la realización de visitas guiadas diversas por parte de la Oficina Municipal de Turismo.

El pasado sábado con motivo del Día de la Constitución se han organizado las visitas sobre 'Ilustres Bilbilitanos', que se han completado a los pocos días de publicarse. A estas hay que sumar las que realizan empresas y guías turísticos de la ciudad y de la comarca mostrando diversos atractivos de esta zona de la provincia de Zaragoza.