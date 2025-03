La Oficina de Información al Consumidor de Huesca recibió en 2024 casi 1.500 reclamaciones

HUESCA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Municipal de Información al Consumidor de Huesca recibió en 2024 un total de 1.478 reclamaciones ciudadanas. La OMIC ha lanzado este año una batería de consejos con el lema 'En las compras, no dejes tus derechos a la suerte', ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

La concejal de Comercio, Nuria Mur, y la responsable técnica de la OMIC, Ana Fuertes, han realizado un balance de las atenciones a consumidores realizadas el pasado año.

Durante el año 2024 la OMIC atendió un total de 1.478 reclamaciones. De ese total, un 36,7% fueron consultas --543-- y un 61,9%, reclamaciones --916--, además, hubo 19 denuncias, el 1,2%.

De estas atenciones al consumidor, 442 fueron presenciales, un 30%; 443 se realizaron por teléfono, el 30%; y 526 mediante registro telemático, el 35,5%.

El sector más reclamado ha sido el sector de las Energías, luz y gas, con 289 reclamaciones, el 19,5%, ocasionalmente provocados por cambios de compañía hechos de forma involuntaria.

El segundo lugar en las reclamaciones es para las Telecomunicaciones, 225, que suponen el 15,2% del total y el tercero, el sector de la Automoción, con un 10,1%, un total de 150 reclamaciones, que sube tres puntos con respecto al año anterior.

Les siguen otros sectores como Comercio electrónico, el 7%, fundamentalmente acumulado en el último trimestre del año; Turismo el 6,3%; Bancos y seguros, el 5,9%; Vivienda, el 5%; Transportes, el 4,1%; y Electrodomésticos, el 4,1%.

Destaca el sector de la enseñanza, con un 2,5% y 38 reclamaciones que, aun no siendo muy elevado el porcentaje, ha duplicado al año anterior. Desde la OMIC se indica que el principal motivo por el que se han presentado las reclamaciones ha sido por irregularidades en las facturas --25,4% y 375 reclamaciones--, irregularidades en la prestación de servicios --269 y 18,2%--, incumplimiento de contrato --249 y 16,8%--.

Por ello, la labor principal de la OMIC es realizar mediaciones amistosas para la resolución de los conflictos de consumo que se presentan diariamente.

CASI MIL MEDIACIONES

En total, en 2024 se han realizado 916 mediaciones y se ha llegado a acuerdo en el 85% de las ocasiones; los consumidores han llegado a recuperar unos 25.000 euros, siendo las empresas de telefonía las que más dinero han devuelto.

Cuando se recibe una reclamación en la OMIC, el objetivo es encontrar una solución al litigio que se plantea y, para ello, se utilizan todos los recursos como la mediación, la Junta arbitral de consumo autonómico o la denuncia administrativa cuando la solución parece inviable y hay indicios de infracciones a normativas de consumo.

Este día 15 de marzo, la OMIC hace un recordatorio de que los consumidores tenemos unos derechos y, la OMIC, ofrece un servicio de protección y defensa de los mismos de forma gratuita. La OMIC funciona en Huesca desde el año 1987 y es un servicio gratuito que ofrece el Ayuntamiento para ayudar a consumidores y usuarios a defender sus derechos por medio de la información previa, el asesoramiento y la recepción de reclamaciones en temas de consumo.

CAMPAÑA 2025

La OMIC ha señalado que "recibir información clara y completa,la devolución de productos no deseados, y recibir la compra realizada en plazo, son derechos de las personas consumidoras".

"Cuidado con los anuncios u ofertas que aparecen en Instagram u otras redes sociales de supuestas empresas que realizan la venta por Whatsapp y solicitan una transferencia como pago. La transferencia como pago no es aconsejable".

"Después de comprar un producto tienes derecho a la garantía, a la renuncia o devolución de acuerdo con las normas legales del comercio".

Además, "en las compras por internet comprueba la ubicación de la empresa, forma de contacto, condiciones de compra y devolución". Hay que revisar periódicamente las cuentas bancarias para confirmar que todo está en orden.

En la contratación de electricidad y gas el precio del suministro es un criterio importante, pero en las ofertas es necesario observar si existen cláusulas de penalización, en qué conceptos se aplican los descuentos promocionales y también si la contratación añade servicios adicionales.

La OMIC recuerda que, si no se está conforme con una compra o producto, se puede pedir una hoja de reclamaciones. Si en 30 días no se ha obtenido respuesta, o bien la respuesta no es satisfactoria, se puede contactar con la Oficina Municipal del Información al Consumidor del Ayuntamiento de Huesca. Esta Oficina atiende de forma presencial con cita previa.