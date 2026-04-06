Las oficinas de Turismo de Zaragoza atienden a 8.297 visitantes en Semana Santa, un 17% extranjeros

Las oficinas de Turismo de Zaragoza atienden a 8.297 visitantes, un 17% extranjeros en Semana Santa - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Oficinas de Turismo de Zaragoza han atendido durante esta Semana Santa, entre el 28 de marzo y el 5 de abril, a 8.297 visitantes en busca de información sobre la ciudad, un 17 por ciento de los cuales han sido extranjeros hasta contabilizar 1.429 personas.

Un año más, y animados por el buen tiempo del último pasado fin de semana, los zaragozanos y turistas han vuelto a demostrar su interés y devoción por los actos religiosos y culturales en torno a esta conmemoración, abarrotando las calles de la capital aragonesa.

Del total de consultas, el 83%, hasta 6.868, se han realizado por españoles, mientras que un 17% se han llevado a cabo por turistas extranjeros (1.429).

La mayoría proceden, en este orden, de Francia (21%), Alemania (9%), Reino Unido (8%) y Estados Unidos (8%). En cuanto a las consultas nacionales, destacan las realizadas por madrileños (19%), catalanes (18%) y vascos (8%). Como es habitual, los propios vecinos de Zaragoza también se interesan por redescubrir su propia ciudad y concentran el 30% de las consultas en las oficinas.

Estos puntos de información de Zaragoza han atendido una media de 900 consultas diarias, siendo el día de mayor afluencia el pasado Viernes Santo y Sábado Santo, cuando se han superado las 1.000 consultas ambos días, coincidiendo además con un tiempo primaveral. En 2025, en el periodo de Semana Santa, se atendieron 9.254 consultas en total.

La estancia media ha sido entre 2 y 3 días y el principal motivo ha sido el monumental y cultura. La información más solicitada ha sido la relacionada con monumentos y museos (40%) y la Semana Santa (21%).

MÁS PARTICIPANTES EN LOS SERVICIOS Y VISITAS TURÍSTICAS

Además de la actividad en las oficinas, un total de 5.609 personas han participado en los servicios turísticos --visitas guiadas, bus turístico y mirador de la Zuda--, un 15% más que el año anterior.

Además, se han entregado 3.994 programas de Semana Santa. Con respecto a las alternativas municipales para conocer la ciudad, el mayor éxito se produce en las visitas guiadas, como la Ruta Cofrade; Dos catedrales; Zaragoza, ciudad de cine; la Cartuja de la Inmaculada Concepción; y la Real Maestranza, con 806 participantes.

También ofrecen un dato positivo las rutas de Informadores Turísticos en la calle, en las que han participado 102 usuarios. Además, un total de 2.227 personas han disfrutado de las vistas del Mirador de las Cuatro Culturas del Torreón de la Zuda, un 4% más que el año anterior.

Por último, en el Bus Turístico y el Megabús han viajado 2.474 turistas, un 37% más que el año anterior.