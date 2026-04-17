Oliván exige al PSOE soluciones para el tren Huesca-Zaragoza: "Menos debates nominales y más respuestas"

HUESCA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), Ricardo Oliván, ha criticado este viernes la falta de avances del PSOE en la mejora de la conexión ferroviaria entre Huesca y Zaragoza y ha reclamado "menos debates sobre cómo llamar al servicio y más soluciones reales para los ciudadanos".

Oliván ha reprochado a los responsables socialistas "su inacción" ante una demanda histórica del territorio y ha lamentado que sigan "más centrados en discutir si se trata de Cercanías o de un tren de proximidad que en dar respuesta a las necesidades reales de los usuarios". "A los altoaragoneses les da igual el nombre. Lo que quieren es un servicio útil, con más frecuencias, mejores horarios y una conexión eficaz para su día a día", ha afirmado.

El vicepresidente primero de la DPH ha sido especialmente crítico con el senador Miguel Gracia, así como con la exministra Pilar Alegría y el ministro de Transportes, Óscar Puente, a quienes ha acusado de "alimentar la confusión y justificar que no se actúe".

En este sentido, Oliván ha recordado que el propio PSOE "no siempre ha mantenido el mismo discurso" sobre esta cuestión, ya que en otras etapas respaldó iniciativas a favor de un servicio de tipo Cercanías en esta línea, mientras que ahora rechaza ese planteamiento en el Senado.

"Cambian el discurso según les conviene, pero la realidad es que no han hecho nada para mejorar una conexión fundamental para la provincia de Huesca", ha señalado.

Más allá del debate político, Oliván ha querido poner el acento en la necesidad de que esta línea ferroviaria sea considerada una obligación de servicio público. "Lo verdaderamente importante es que el Estado garantice una movilidad digna en un eje estratégico como el de Huesca-Zaragoza. No puede depender de debates terminológicos ni de criterios cambiantes", ha subrayado.

Asimismo, ha defendido que esta conexión resulta esencial para estudiantes, trabajadores y, en general, para miles de ciudadanos de la capital y del conjunto de la provincia. "Lo que estamos viendo es mucho ruido político y cero avances reales. Y mientras tanto, los usuarios siguen esperando unas mejoras que no llegan", ha lamentado.

Por último, Ricardo Oliván ha insistido en que "el Alto Aragón no necesita más excusas ni más debates estériles", sino "compromisos firmes y actuaciones concretas" que permitan mejorar de una vez por todas el servicio ferroviario entre Huesca y Zaragoza. "Menos discutir nombres y más garantizar un tren digno para los altoaragoneses", ha concluido.