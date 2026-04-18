Oliván (PP) exige la devolución inmediata de las pinturas de Sijena: "Se han acabado las excusas"

El presidente del PP HUesca, Gerardo Oliván, este sábado durante su visita al Real Monasterio de Santa Maria de Sijena. - PP HUESCA

VILLANUEVA DE SIJENA (HUESCA), 18 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de Huesca ha valorado el reciente avance judicial en torno a los bienes de Sijena tras la última providencia dictada por la jueza. Ante las puertas del propio Real Monasterio de Santa Maria de Sijena, el presidente provincial de los populares, Gerardo Oliván, ha afirmado que el proceso ha entrado en su "fase decisiva", dejando atrás el debate político para centrarse estrictamente en el cumplimiento de la legalidad vigente porque, ha asegurado, "se han acabado las excusas".

Oliván ha recordado que la justicia ha mantenido una línea "clara y ascendente". El reciente mandato judicial supone para el PP altoaragonés un paso definitivo al ordenar la devolución obligatoria de las pinturas murales en un plazo máximo de 56 semanas.

Para el presidente provincial, la resolución judicial invalida cualquier intento de dilación por parte de las instituciones catalanas.

Oliván ha señalado que la decisión de la jueza es tajante al subrayar que los recursos no paralizan la ejecución y que la Sala Capitular de Sijena se encuentra plenamente acondicionada para recibir las piezas.

"Significa que las excusas se han acabado. Ya no valen ni la cogestión, ni los plazos eternos, ni el bloqueo político", ha manifestado Oliván, insistiendo en que el MNAC debe asumir todos los costes derivados del desmontaje y transporte.

Desde el PP de Huesca defienden que la postura de Aragón siempre se ha basado en la búsqueda de la legalidad y no en la confrontación institucional.

Oliván ha reivindicado la estrategia de su formación, recordando que frente a los "silencios y pactos fallidos" de etapas anteriores, el Partido Popular siempre sostuvo que la vía judicial era el único camino eficaz.

El presidente provincial ha lanzado un mensaje de firmeza ante posibles resistencias externas al advertir que "en un Estado de derecho, las sentencias se cumplen independientemente de las preferencias políticas".

Más concretamente, insta al MNAC, donde recuerdan los populares que están representadas tres instituciones gobernadas por el PSOE --el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España a través del Ministerio de Cultura--, a no obstaculizar el estricto cumplimiento de la providencia.

Gerardo Oliván ha concluido reafirmando que el patrimonio de Sijena pertenece exclusivamente a Aragón y que la justicia, en este punto, "no se negocia, se cumple".

La formación espera que el cronograma de 56 semanas se respete de forma "escrupulosa" para resolver definitivamente el conflicto.