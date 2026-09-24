Open House permite a unos 120 ciudadanos conocer los detalles arquitectónicos del estadio Ibercaja Romareda - CANELITA ESTUDIO

ZARAGOZA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El festival internacional Open House Zaragoza 2026 ha permitido a unos 120 ciudadanos conocer los detalles arquitectónicos, de diseño y de construcción del estadio Ibercaja Romareda. La experiencia ha incluido, además, el acceso al graderío bajo del Gol Sur, siendo los primeros ciudadanos que pueden acceder al recinto en obras.

El III Festival Open House Zaragoza invita a descubrir edificios emblemáticos de la ciudad, conocer su funcionalidad de la mano de expertos en arquitectura o urbanismo y la relación que establece la arquitectura con los ciudadanos.

Del 24 al 27 de septiembre, Zaragoza se convierte en un gran escenario de arquitectura, urbanismo y cultura con el lema 'Hagamos visible lo invisible'.

Durante cuatro jornadas, el festival propone descubrir edificios, espacios y rincones de la ciudad que habitualmente pasan desapercibidos o permanecen cerrados al público en general gracias a una serie de visitas y actividades gratuitas.

En esta edición también se han elegido el Banco de España, la Torre del Agua, el Pabellón Puente, el Hotel Hiberus, la iglesia de San Pablo, la historia mudéjar de la Aljafería, los almacenes de las brigadas municipales o la nueva base de Emergencias para los Helicópteros de Transporte Sanitario, Protección Civil y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, ubicada en la localidad de Villanueva de Gállego.