El operativo del incendio de Tamarite (Huesca) valorará el regreso de algunos desalojados si la evolución es favorable

Vecinos alojados por el incendio en la residencia de deportistas de Monzon, a 26 de junio de 2026, en Huesca, Aragón (España). Las labores de extinción del incendio forestal, que afecta a los términos municipales de Tamarite y Alcampell, en la provincia - Verónica Lacasa - Europa Press

ALCAMPELL (HUESCA), 26 (EUROPA PRESS)

El técnico de Protección Civil en el incendio de Tamarite de Litera (Huesca), Juanjo Serrano, ha avanzado este viernes que, a lo largo de la tarde, "se valorará la vuelta" de los vecinos de uno de los núcleos urbanos desalojados --Calasanz-- "si la evolución es favorable".

El incendio, declarado en la mañana del jueves, 25 de junio, con origen en la chispa de una cosechadora, deja ya 4.400 hectáreas quemadas, manteniendo el perímetro en el que se trabajaba a primera hora de este viernes. A lo largo de la jornada, se han dado reproducciones que han sido solventadas con ayuda de los medios aéreos.

Así lo ha trasladado, en declaraciones a los medios de comunicación en el Puesto de Mando Avanzado en la localidad de Alcampell, la directora de Extinción de Incendios del operativo del Gobierno de Aragón, Infoar, Cristina Lafragueta, quien ha indicado que, a lo largo de la tarde del viernes, se han venido consolidando los trabajos iniciados en la noche anterior, más centrados en las masas forestales en el flanco derecho del incendio, con una gran carga de combustible en la que está interviniendo maquinaria pesada y las cuadrillas de las brigadas de tierra apoyadas por los medios aéreos, y no tanto de salvaguarda de los núcleos de población y de los bienes.

La meteorología, más "favorable" este viernes, ha ayudado a estos trabajos y, aunque "tal vez se podría dar por estabilizado" el incendio esta noche, ha advertido de que prefieren ser "prudentes" y esperar al sábado ya que "el perímetro es muy largo".

En cuanto a los campos de cultivo, Lafragueta ha indicado que los tractores y la maquinaria pesada han hecho "una gran labor" en la habilitación de cortafuegos y ello ha conseguido frenar el avance de las llamas.

El técnico de Protección Civil ha insistido en que las personas desalojadas "se encuentran todas bien" y realojadas en polideportivos en las localidades de Monzón y Peralta.

No obstante, hay que anotar algún corte de suministro eléctrico en la pedanía de Azanuy, que están intentando solventar con las proveedoras de energía. A ello ha sumado que, dado el gran perímetro del incendio, "muchas de las carreteras que entran o salen de esos núcleos urbanos son todavía peligrosas".