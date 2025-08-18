Un operativo de lucha contra incendios forestales trabaja en sofocar un fuego declarado cerca de Hecho (Huesca)

Un operativo de lucha contra incendios forestales trabaja en sofocar un fuego declarado cerca de Hecho (Huesca
Un operativo de lucha contra incendios forestales trabaja en sofocar un fuego declarado cerca de Hecho (Huesca - INFOAR
Europa Press Aragón
Actualizado: lunes, 18 agosto 2025 10:00
@ep_aragon

Sigue en Europa Press la última hora de los incendios activos en España:

ZARAGOZA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El operativo de lucha contra incendios forestales 'INFOAR' del Gobierno de Aragón trabaja en sofocar un fuego declarado esta pasada medianoche entre los términos municipales de Aragüés del Puerto y Valle de Hecho (Huesca), en la zona de las peñas de Larraz.

Se han desplazado 2 helicópteros de transporte y extinción con sus 2 brigadas helitransportadas, 4 brigadas terrestres y dos autobombas.

La causa más probable es un rayo. El incendio se ha originado en una zona escarpada con mal acceso y la vegetación afectada es erizón y pinar.

Contador